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Sokak savaş alanına döndü: 'Sabaha kadar parti' deyip eline ne geçtiyse fırlattı!
Giriş Tarihi: 09.05.2023 15:33
Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
15:33
Sokak savaş alanına döndü: 'Sabaha kadar parti' deyip eline ne geçtiyse fırlattı!
Görenleri şaşkına çeviren olay Antalya'da meydana geldi. Sinir krizi geçiren bir şahıs, balkona çıkıp eline aldığı her şeyi sokağa fırlattı. 'Akşam parti vereceğiz kim gelecek? Herkes benim davetlim, Sabaha kadar parti' diyen şahıs, etkisiz hale getirilerek hastaneye götürüldü. İşte haberin detayları...