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Haberler Yaşam Sokak savaş alanına döndü: 'Sabaha kadar parti' deyip eline ne geçtiyse fırlattı!
Giriş Tarihi: 09.05.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 15:33

Sokak savaş alanına döndü: 'Sabaha kadar parti' deyip eline ne geçtiyse fırlattı!

Görenleri şaşkına çeviren olay Antalya'da meydana geldi. Sinir krizi geçiren bir şahıs, balkona çıkıp eline aldığı her şeyi sokağa fırlattı. 'Akşam parti vereceğiz kim gelecek? Herkes benim davetlim, Sabaha kadar parti' diyen şahıs, etkisiz hale getirilerek hastaneye götürüldü. İşte haberin detayları...

İHA
Sokak savaş alanına döndü: ’Sabaha kadar parti’ deyip eline ne geçtiyse fırlattı!

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2541. Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın en üst katında yaşandı.

Sokak savaş alanına döndü: ’Sabaha kadar parti’ deyip eline ne geçtiyse fırlattı!

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Almanya'dan Antalya'ya yerleşen Ramazan C. (38), bilinmeyen bir nedenden ötürü sinir krizi geçirdi.

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Sokak savaş alanına döndü: ’Sabaha kadar parti’ deyip eline ne geçtiyse fırlattı!

Balkona çıkıp eşyaları dışarı fırlatan Ramazan C.'yi gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sokak savaş alanına döndü: ’Sabaha kadar parti’ deyip eline ne geçtiyse fırlattı!

İhbarla birlikte belirtilen adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi.

Sokak savaş alanına döndü: ’Sabaha kadar parti’ deyip eline ne geçtiyse fırlattı!

Polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, Ramazan C., evdeki mutfak camlarını kırmaya başladı.

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