Şoke eden gelenekleriyle ABD’li Amişler: Daha hızlı çoğalmak için...

Amişler adını daha önce duymadıysanız şaşkına dönmeye hazır olun. Bu topluluk Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. İlginç bir hristiyan mezhebi olarak biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın her noktasından insanların buluştuğu ve yüzlerce farklı milletten insanın toplandığı bir ülke. Bu ülkede hal böyle olunca ilginç gelenekleri yaşam tarzları olan insan topluluklarına rastlamak da mümkün. Bunlardan birisi de Amişler. ABD'de elektrik, telefon kullanmadan, otomobile binmeden ve her türlü teknolojiyi reddederek yaşayan topluluk Amişlerin hikayesi duyanları şoke edebiliyor. Pensilvanya eyaletinde yaşayan Amişler, bir Hristiyan mezhebi.