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Haberler Yaşam Şoke eden gelenekleriyle ABD'li Amişler: Daha hızlı çoğalmak için...
Giriş Tarihi: 09.11.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 10:03

Şoke eden gelenekleriyle ABD'li Amişler: Daha hızlı çoğalmak için...

Amişler adını daha önce duymadıysanız şaşkına dönmeye hazır olun. Bu topluluk Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. İlginç bir hristiyan mezhebi olarak biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın her noktasından insanların buluştuğu ve yüzlerce farklı milletten insanın toplandığı bir ülke. Bu ülkede hal böyle olunca ilginç gelenekleri yaşam tarzları olan insan topluluklarına rastlamak da mümkün. Bunlardan birisi de Amişler. ABD'de elektrik, telefon kullanmadan, otomobile binmeden ve her türlü teknolojiyi reddederek yaşayan topluluk Amişlerin hikayesi duyanları şoke edebiliyor. Pensilvanya eyaletinde yaşayan Amişler, bir Hristiyan mezhebi.

Şoke eden gelenekleriyle ABD’li Amişler: Daha hızlı çoğalmak için...

Dünyada birbirinden garip topluluk var. O ilgi çekici gruplardan biri Amişler. Öyle ki kendilerini merak edip görmek isteyen bir sürü insan turist olarak yaşadıkları bölgeye geliyor.

Şoke eden gelenekleriyle ABD’li Amişler: Daha hızlı çoğalmak için...

Elbetteki bu başka yerlerde yaşamadıkları anlamına gelmiyor ama daha çok bulundukları yer burası. Hikayeleri ise 1600'lü yılların sonlarına dayanıyor.

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Şoke eden gelenekleriyle ABD’li Amişler: Daha hızlı çoğalmak için...

Amişler, çamaşır ve bulaşıklarını elde yıkıyorlar, akşamları mum ışığında oturmayı tercih ediyorlar, atlı arabanın yanı sıra zaman zaman bisiklet kullanarak ulaşımı sağlıyorlar ve akşama kadar tarlalarında çalışıp gün batımına yakın evlerine çekiliyorlar.

Şoke eden gelenekleriyle ABD’li Amişler: Daha hızlı çoğalmak için...

Ayrıca Amişler kılık kıyafetlerini son modaya göre değiştirmiyorlar. Yani mezhepleri çıktıktan bu yana aynı şeyi giyiyorlar diyebiliriz.

Şoke eden gelenekleriyle ABD’li Amişler: Daha hızlı çoğalmak için...

Giyim tarzlarıyla da farklı olan Amiş topluluğunda kadınlar uzun kollu ve uzun etekli elbiseler giyiyor. Elbiselerini önlük ve 17. yüzyıldan kalma şapkaları ile tamamlıyorlar.

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