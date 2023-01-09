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Haberler Yaşam Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (SOKE) Söke Un halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 09.01.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 16:14

Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (SOKE) Söke Un halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Söke Değirmencilik Sanayi ve Tic. A.Ş. (SOKE) talep toplama işlemleri, 4-6 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken SOKE koduyla işlem görecek hisselerin halka arz fiyatı 7,50 TL olarak belirlenmişti. Peki, Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Söke Un halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? SOKE Söke Un halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Un sektörünün öncülerinden olan Söke Değirmencilik Sanayi ve Tic. A.Ş. (SOKE) halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından toplandı. Söz konusu arz için talep toplama süreci, 4-6 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yatırım yapan vatandaşlar, ''Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Söke Un halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Söke Un halka arz sonuçları ile ilgili son durum.

Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? SOKE Söke Un halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

SÖKE UN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4-5-6 Ocak 2023 tarihleri arasında talep toplayan Söke Değirmencilik (SOKE) resmi halka arz sonuçları bugün açıklandı. Halka arz edilen 77,5 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.

860 bin 816 yatırımcıdan talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü toplam 581.250.000 TL'ye ulaştı.

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Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? SOKE Söke Un halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Açıklamaya göre halka arz edilen 77,5 milyon TL nominal değerli payların 118,24 katına denk gelen 9,16 milyar TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 159,17 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 47,42 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 11,09 katı talep geldi.

Ayrı bir açıklamada halka arzda yüzde 5'ten fazla pay alan yatırımcı olmadığı belirtildi.

Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? SOKE Söke Un halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

QNB Finans'ın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söke Un" veya "Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 4-5-6 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 7,50 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 77.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? SOKE Söke Un halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Toplam halka arz büyüklüğü 581.250.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz edilen 77.500.000 TL nominal değerli payların 118,24 katına denk gelen 9.163.694.911 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 159,17 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 47,42 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 11,09 katı talep gelmiştir.

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