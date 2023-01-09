Haberler Yaşam Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (SOKE) Söke Un halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Giriş Tarihi: 09.01.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 16:14

Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (SOKE) Söke Un halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Söke Değirmencilik Sanayi ve Tic. A.Ş. (SOKE) talep toplama işlemleri, 4-6 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken SOKE koduyla işlem görecek hisselerin halka arz fiyatı 7,50 TL olarak belirlenmişti. Peki, Söke Un halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Söke Un halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.