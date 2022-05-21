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SOLOTÜRK'ten inanılması güç Kobra Hareketi! F-16 ile en düşük irtifada en düşük hızla şahlanış! Dünyada bir ilk...
Giriş Tarihi: 21.05.2022 11:52
Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
11:52
SOLOTÜRK'ten inanılması güç Kobra Hareketi! F-16 ile en düşük irtifada en düşük hızla şahlanış! Dünyada bir ilk...
SOLOTÜRK F-16 ile yaptığı gösterilerle destan yazmaya devam ediyor. Alanında rakipsiz olan SOLOTÜRK pilotları bu kez dünyada eşi benzeri olmayan bir manevra yaptı. Kobra Hareketi olarak adlandırılan manevrayı F-16 ile en düşük irtifada ve en düşük hızla şahlanış şeklinde gerçekleştiren pilotlar tarih yazdı. İşte SOLOTÜRK'ün eşsiz uçuşundan kareler ve haberin detayları...