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Haberler Yaşam SOLOTÜRK'ten inanılması güç Kobra Hareketi! F-16 ile en düşük irtifada en düşük hızla şahlanış! Dünyada bir ilk...
Giriş Tarihi: 21.05.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 11:52

SOLOTÜRK'ten inanılması güç Kobra Hareketi! F-16 ile en düşük irtifada en düşük hızla şahlanış! Dünyada bir ilk...

SOLOTÜRK F-16 ile yaptığı gösterilerle destan yazmaya devam ediyor. Alanında rakipsiz olan SOLOTÜRK pilotları bu kez dünyada eşi benzeri olmayan bir manevra yaptı. Kobra Hareketi olarak adlandırılan manevrayı F-16 ile en düşük irtifada ve en düşük hızla şahlanış şeklinde gerçekleştiren pilotlar tarih yazdı. İşte SOLOTÜRK'ün eşsiz uçuşundan kareler ve haberin detayları...

SOLOTÜRK’ten inanılması güç Kobra Hareketi! F-16 ile en düşük irtifada en düşük hızla şahlanış! Dünyada bir ilk...

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, "Kobra Manevrası" olarak bilinen "alçak irtifada en düşük hızda uçağın burun yukarı şahlandırılarak düz uçuşun muhafaza edilmesi" hareketini dünyada ilk kez F-16 savaş uçağıyla gerçekleştiren gösteri ekibi oldu.

SOLOTÜRK’ten inanılması güç Kobra Hareketi! F-16 ile en düşük irtifada en düşük hızla şahlanış! Dünyada bir ilk...

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, çok sayıda farklı manevrayı 11 yıldır başarıyla icra ediyor.

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SOLOTÜRK’ten inanılması güç Kobra Hareketi! F-16 ile en düşük irtifada en düşük hızla şahlanış! Dünyada bir ilk...

SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Emre Mert ile Binbaşı Murat Bakıcı, uzun süren çalışmalar sonrasında "alçak irtifada en düşük hızda uçağın burun yukarı şahlandırılarak düz uçuşun muhafaza edilmesi" hareketini dünyada ilk kez F-16 ile gerçekleştirmeyi başardı.

SOLOTÜRK’ten inanılması güç Kobra Hareketi! F-16 ile en düşük irtifada en düşük hızla şahlanış! Dünyada bir ilk...

SOLOTÜRK, yeni hareketi 2022 gösteri paketine ekledi.

SOLOTÜRK’ten inanılması güç Kobra Hareketi! F-16 ile en düşük irtifada en düşük hızla şahlanış! Dünyada bir ilk...

F-16'yı en düşük irtifada, en düşük hızda uçuran gösteri ekibi

Pilot Binbaşı Emre Mert, SOLOTÜRK'ün bulunduğu Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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