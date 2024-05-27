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Somer Sivrioğlu hapse mi girecek? Ürdünlü diplomatın öldüğü duvar davasında çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
12:12
Somer Sivrioğlu hapse mi girecek? Ürdünlü diplomatın öldüğü duvar davasında çarpıcı gelişme!
MasterChef yarışmasının ünlü şefi Somer Sivrioğlu'nun İstanbul'daki lüks restoranında istinat duvarının çökmesi sonucu Ürdünlü diplomat hayatını kaybetti. Feci olayın ardından hazırlanan iddianamede Somer Şef ve 6 kişi hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi. Olay yerinde yeniden keşif yapılırken o davada yaşanan çarpıcı bir gelişme dikkat çekti!