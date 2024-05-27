Somer Sivrioğlu hapse mi girecek? Ürdünlü diplomatın öldüğü duvar davasında çarpıcı gelişme!

"KULLANIM İŞLETMEYE AİTTİR"

Raporun devamında, her ne kadar duvar parsel sınırının dışında kalmış olsa ise de duvar ile kış bahçesi arasında toprak dolgu yapıldığı, bu alanın İBB yönünden hiçbir amaca hizmet etmediği, görsel görüntü ve peyzaj olarak söz konusu restorana hizmet ettiği kaydedildi.