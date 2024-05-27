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Haberler Yaşam Somer Sivrioğlu hapse mi girecek? Ürdünlü diplomatın öldüğü duvar davasında çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 12:12

Somer Sivrioğlu hapse mi girecek? Ürdünlü diplomatın öldüğü duvar davasında çarpıcı gelişme!

MasterChef yarışmasının ünlü şefi Somer Sivrioğlu'nun İstanbul'daki lüks restoranında istinat duvarının çökmesi sonucu Ürdünlü diplomat hayatını kaybetti. Feci olayın ardından hazırlanan iddianamede Somer Şef ve 6 kişi hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi. Olay yerinde yeniden keşif yapılırken o davada yaşanan çarpıcı bir gelişme dikkat çekti!

Deniz YUSUFOĞLU
Somer Sivrioğlu hapse mi girecek? Ürdünlü diplomatın öldüğü duvar davasında çarpıcı gelişme!

Şoke eden olay İstanbul Etiler'de 20 Mayıs 2022'de meydana geldi. MasterChef yarışmasının ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun devraldığı Etiler'deki lüks restoranın istinat duvarının çökmesi sonucu yoldan geçen Ürdünlü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Baha Eddin Ali Hafez Shanableh ise yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin iddianameyi tamamladı.

Somer Sivrioğlu hapse mi girecek? Ürdünlü diplomatın öldüğü duvar davasında çarpıcı gelişme!

22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamade, Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal şüpheli olarak yer aldı.

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Somer Sivrioğlu hapse mi girecek? Ürdünlü diplomatın öldüğü duvar davasında çarpıcı gelişme!

Şüphelilerin bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen duvarı ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme yaptırmadan kullanmaya devam ettikleri kaydedildi. 7 isim hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Somer Sivrioğlu hapse mi girecek? Ürdünlü diplomatın öldüğü duvar davasında çarpıcı gelişme!

KEŞİF SONRASI BİLİRKİŞ RAPORU EKLENDİ

Geçtiğimiz celse mahkeme olay yerinde keşif yapılmasına karar vermişti. Bilirkişi raporu geçtiğimiz günlerde dosyaya girdi. Raporda en az 58 yıllık duvarın Nispetiye Caddesi'nin Levent ana arter listesinde bulunduğu, ana arterlerin sorumluluğunun da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Somer Sivrioğlu hapse mi girecek? Ürdünlü diplomatın öldüğü duvar davasında çarpıcı gelişme!

"KULLANIM İŞLETMEYE AİTTİR"

Raporun devamında, her ne kadar duvar parsel sınırının dışında kalmış olsa ise de duvar ile kış bahçesi arasında toprak dolgu yapıldığı, bu alanın İBB yönünden hiçbir amaca hizmet etmediği, görsel görüntü ve peyzaj olarak söz konusu restorana hizmet ettiği kaydedildi.

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