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Son 12 yılın en büyük şans dalgası! Haziran 2026'da hayatları 180 derece değişecek o 4 burç...
Giriş Tarihi: 05.06.2026 14:19
Son 12 yılın en büyük şans dalgası! Haziran 2026'da hayatları 180 derece değişecek o 4 burç...
Gökyüzündeki dev gezegenler ile Haziran 2026'da 4 burç için tam anlamıyla bir dönüm noktası olacak. Venüs ve Jüpiter'in ortaklığıyla aşkta turnayı gözünden vuracak Oğlaklardan, 30 Haziran'da başlayacak "Zümrüt Yılı" ile zodyakın en güçlüsü ilan edilecek Aslanlara, kariyer basamaklarında devrim yapacak Terazilerden, 12 yılda bir gelen mucize portalını açan Yengeçlere kadar burç haritasının detayları...