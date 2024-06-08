SON DAKİKA | 24 yaşındaki Sedef Güler’in korkunç ölümü: Balıkçılar denizde bulmuştu! Cesedi evden alıp köprüden atan cani yakalandı!

CESEDİ EVDEN ALIP KÖPRÜDEN ATAN YAKALANDI

Polis ekipleri, genç kızın en son gittiği evi tespit etti. Yapılan çalışmalarda öldürüldüğü evden cesedi çıkartan ve Mimar Sinan Köprüsüne götürüp oradan denize atan kişinin F.B. olduğu belirlendi.