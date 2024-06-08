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SON DAKİKA | 24 yaşındaki Sedef Güler'in korkunç ölümü: Balıkçılar denizde bulmuştu! Cesedi evden alıp köprüden atan cani yakalandı!
Giriş Tarihi: 08.06.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
14:05
SON DAKİKA | 24 yaşındaki Sedef Güler'in korkunç ölümü: Balıkçılar denizde bulmuştu! Cesedi evden alıp köprüden atan cani yakalandı!
Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de balıkçıların denizde halıya sarılı ve zincirle ağırlık bağlanmış şekilde bulduğu cansız kadın bedeniyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 24 yaşında öldürülüp halıya sarıldıktan sonra denize atıldığı öğrenilen Sedef Güler'in ailesinin kendisinden 4 gündür haber alamadığı öğrenilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Evden cesedi çıkartıp Mimar Sinan Köprüsünden attığı belirtilen şüpheli F.B. yakalandı. Genç kızın son görüştüğü kişiler arasında yer alan Y.G. adlı bir kişi de gözaltına alındı. Kan donduran cinayetin soruşturması derinleştirildi.