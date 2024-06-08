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Haberler Yaşam SON DAKİKA | 24 yaşındaki Sedef Güler'in korkunç ölümü: Balıkçılar denizde bulmuştu! Cesedi evden alıp köprüden atan cani yakalandı!
Giriş Tarihi: 08.06.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 14:05

SON DAKİKA | 24 yaşındaki Sedef Güler'in korkunç ölümü: Balıkçılar denizde bulmuştu! Cesedi evden alıp köprüden atan cani yakalandı!

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece'de balıkçıların denizde halıya sarılı ve zincirle ağırlık bağlanmış şekilde bulduğu cansız kadın bedeniyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 24 yaşında öldürülüp halıya sarıldıktan sonra denize atıldığı öğrenilen Sedef Güler'in ailesinin kendisinden 4 gündür haber alamadığı öğrenilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Evden cesedi çıkartıp Mimar Sinan Köprüsünden attığı belirtilen şüpheli F.B. yakalandı. Genç kızın son görüştüğü kişiler arasında yer alan Y.G. adlı bir kişi de gözaltına alındı. Kan donduran cinayetin soruşturması derinleştirildi.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | 24 yaşındaki Sedef Güler’in korkunç ölümü: Balıkçılar denizde bulmuştu! Cesedi evden alıp köprüden atan cani yakalandı!

Son dakika haberi... Büyükçekmece'nin Mimar Sinan Sahili'nde sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde halıya sarılmış vaziyette cansız beden görüldü. Halıya sarılı ve üzerine zincirle 10 kiloluk dambıl bağlanan cansız bedenin yapılan incelemesinde 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğu belirlenmişti.

SON DAKİKA | 24 yaşındaki Sedef Güler’in korkunç ölümü: Balıkçılar denizde bulmuştu! Cesedi evden alıp köprüden atan cani yakalandı!

Genç kızın öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet masası dedektifleri gece olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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SON DAKİKA | 24 yaşındaki Sedef Güler’in korkunç ölümü: Balıkçılar denizde bulmuştu! Cesedi evden alıp köprüden atan cani yakalandı!

Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

SON DAKİKA | 24 yaşındaki Sedef Güler’in korkunç ölümü: Balıkçılar denizde bulmuştu! Cesedi evden alıp köprüden atan cani yakalandı!

CESEDİ EVDEN ALIP KÖPRÜDEN ATAN YAKALANDI

Polis ekipleri, genç kızın en son gittiği evi tespit etti. Yapılan çalışmalarda öldürüldüğü evden cesedi çıkartan ve Mimar Sinan Köprüsüne götürüp oradan denize atan kişinin F.B. olduğu belirlendi.

SON DAKİKA | 24 yaşındaki Sedef Güler’in korkunç ölümü: Balıkçılar denizde bulmuştu! Cesedi evden alıp köprüden atan cani yakalandı!

Hemen düzenlenen operasyonla olayın şüphelilerinden biri olduğu belirtilen F.B. yakalandı.

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