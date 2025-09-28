SON DAKİKA | 26 aydır haber alınamayan Eren’in annesinden çağrı: Özel ekip kurulup araştırılsın

'ÖZEL EKİP KURULSUN'



SABAH'a konuşan anne Ebru Atay, "26 ay oldu. Oğlumdan bir haber yok. Arayan soran da yok. Her gün yanıyoruz, bitiyoruz, ölüyoruz. Ara ara ihbarda bulunanlar var. Benzetenler oluyor. Olay günü Eren ile olan arkadaşlarının hepsi aklandı.



