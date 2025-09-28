Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | 26 aydır haber alınamayan Eren’in annesinden çağrı: Özel ekip kurulup araştırılsın
Giriş Tarihi: 28.09.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 07:01
SON DAKİKA | 26 aydır haber alınamayan Eren’in annesinden çağrı: Özel ekip kurulup araştırılsın
Son dakika haberi: İzmir Karşıyaka'da 15 Temmuz 2023'te arkadaşlarıyla Çeşme'ye tatile giden Veli Eren Atay'dan (19) 16 Temmuz 2023'ten beri haber alınamıyor. Anne Ebru Atay, "Kayıp, ölümden daha beter. Özel ekip kurulup araştırılsın" dedi.