Giriş Tarihi: 28.09.2025 06:59 Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 07:01

SON DAKİKA | 26 aydır haber alınamayan Eren’in annesinden çağrı: Özel ekip kurulup araştırılsın

Son dakika haberi: İzmir Karşıyaka'da 15 Temmuz 2023'te arkadaşlarıyla Çeşme'ye tatile giden Veli Eren Atay'dan (19) 16 Temmuz 2023'ten beri haber alınamıyor. Anne Ebru Atay, "Kayıp, ölümden daha beter. Özel ekip kurulup araştırılsın" dedi.

Ceyhan TORLAK
Karşıyaka'da yaşayan Mehmet Atay (50) ile Ebru Atay çiftinin oğulları Veli Eren Atay, 15 Temmuz 2023'te arkadaşlarıyla konsere katılmak ve kamp yapmak için Çeşme'ye gitti. Bir diş protez laboratuvarında çalışan Veli Atay, 15 Temmuz akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'ya gitti.

Birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı saat 02.30 sıralarında ayrılırken Atay mekândan saat 04.00 sıralarında çıktı.

En son konuştuğu annesine "16 Temmuz Pazar saat 14.00, 15.00 gibi gelirim" diyen Eren'in arkadaşları onu pazar sabahı 06.00'da Delikli Koy'da kaybettiği telefonunu ararken gördüklerini söyledi. Kaybolmasının üzerinden 26 ay geçmesine rağmen talihsiz gençten bir ses çıkmadı.

CEP TELEFONU BULUNDU

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma kapsamında Atay'ın telefonu Manisa'da bir ailede bulundu. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ancak Eren'in kaybolduğu bölgede kamera olmadığı için nereye gittiğinin tespit edilemediğini belirtti.

'ÖZEL EKİP KURULSUN'

SABAH'a konuşan anne Ebru Atay, "26 ay oldu. Oğlumdan bir haber yok. Arayan soran da yok. Her gün yanıyoruz, bitiyoruz, ölüyoruz. Ara ara ihbarda bulunanlar var. Benzetenler oluyor. Olay günü Eren ile olan arkadaşlarının hepsi aklandı.

Eren en son 16 Temmuz 2023'te Çeşme Delikli Koy'da deniz kenarında görüldü. Son görenler Eren'in denize girdiğini, çadırlara doğru yürüdüğünü söylüyorlar. Özel ekip kurulsun, oğlumuzun akıbeti araştırılsın" dedi.

KÖPEKLER SON OLARAK YOLDAN KOKU ALMIŞ

Ebru Atay, "Polislerin 2 koku köpeği son olarak yola doğru Eren'in kokusunu alıyor. Oradan araca mı bindi? Nereye gitti bilmiyoruz.

Bağlantı o dakikadan sonra kopuyor. Orada kamera yok. Eren'i Yunanistan'da gördüğünü söyleyenler oldu. Katıldığımız bir TV programında Yunanistan'dan bağlanan bir mahkûm Eren'i Yunanistan'da gördüğünü söyledi.

Eren'in çok fazla bağırıp çağırdığını, üzerinden kimlik çıkmadığını anlattı. Biz Yunanistan'ı da araştırıyoruz. Evladımızın akıbetinin bir an önce ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Kayıp ölümden daha beter" şeklinde konuştu.