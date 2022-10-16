SON DAKİKA | 3 farklı yakalama kararı var, terör örgütü kurma suçundan aranıyor! Karlov suikastı planlayıcısı o listede yok

Son dakika haberleri: SABAH'ın İsveç'te görüntülediği, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcısı FETÖ imamı Abdullah Bozkurt hakkında 3 farklı yakalama kararı bulunmasına rağmen, İsveç'ten iadesi istenilen isimler arasına girmemeyi başardığı ortaya çıktı. Hakkında, Silahlı Terör örgütü kurma ve yönetme suçu da olmak üzere 8 farklı suç dosyası bulunan ve tutuklanmasına yönelik 3 farklı arama kararı olan kozmik ismin listeye neden girmediği akıllarda soru işareti oluşturdu.