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Haberler Yaşam SON DAKİKA | 3 farklı yakalama kararı var, terör örgütü kurma suçundan aranıyor! Karlov suikastı planlayıcısı o listede yok
Giriş Tarihi: 16.10.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 11:19

SON DAKİKA | 3 farklı yakalama kararı var, terör örgütü kurma suçundan aranıyor! Karlov suikastı planlayıcısı o listede yok

Son dakika haberleri: SABAH'ın İsveç'te görüntülediği, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcısı FETÖ imamı Abdullah Bozkurt hakkında 3 farklı yakalama kararı bulunmasına rağmen, İsveç'ten iadesi istenilen isimler arasına girmemeyi başardığı ortaya çıktı. Hakkında, Silahlı Terör örgütü kurma ve yönetme suçu da olmak üzere 8 farklı suç dosyası bulunan ve tutuklanmasına yönelik 3 farklı arama kararı olan kozmik ismin listeye neden girmediği akıllarda soru işareti oluşturdu.

HALİT TURAN
SON DAKİKA | 3 farklı yakalama kararı var, terör örgütü kurma suçundan aranıyor! Karlov suikastı planlayıcısı o listede yok

SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek geçtiğimiz günlerde, İsveç Stockholm'de uzun süren saha araştırma sonucunda FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt'u tanınmayacak bir halde alışveriş merkezinden çıktıktan sonra görüntülenmişti. SABAH'ın yaptığı araştırmalarda Bozkurt'un İsveç'te yaşamasına rağmen, Türkiye'nin İsveç'ten iadesini istediği terör örgütü üyelerinin arasında yer almadığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA | 3 farklı yakalama kararı var, terör örgütü kurma suçundan aranıyor! Karlov suikastı planlayıcısı o listede yok

KOZMİK İSİM LİSTEYE GİRMEMEYİ NASIL BAŞARDI?

Bylock kullanıcısı olan Abdullah Bozkurt, 26 Temmuz 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtı. Abdullah Bozkurt'un Karlov suikastındaki rolü ise kritik öneme sahip. Bozkurt, Today's Zaman Ankara Temsilcisiyken, katil zanlısı Mevlüt Mert Altındaş'a kiralık ev ayarlayarak suikastı işlemesi içinde telkinde bulundu.

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SON DAKİKA | 3 farklı yakalama kararı var, terör örgütü kurma suçundan aranıyor! Karlov suikastı planlayıcısı o listede yok

Bozkurt'la alakalı, itirafçı MİT mahrem imamlarından Salim Zeybek, cinayetten 3 yıl sonra 10 Ekim 2019'da Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya Karlov Suikastıyla alakalı Bozkurt'un cinayetteki rolüyle ilgili ifade verdi. Zeybek ifadesinde, örgütün suikastı FETÖ'nün yapmadığına ilişkin yurt dışında kamuoyu oluşturmak için aralarında üst düzey FETÖ imamlarının da olduğu çalışma grubunun kurulduğunu, bu grupta Bozkurt'un da örgüt lehine algı çalışması yapmak için Nordic Monitör üzerinden haber analiz yapmakla görevlendirildiğini dile getirdi.

SON DAKİKA | 3 farklı yakalama kararı var, terör örgütü kurma suçundan aranıyor! Karlov suikastı planlayıcısı o listede yok

Abdullah Bozkurt, Salim Zeybek'in ifadesinde geçmesine rağmen şüpheli olarak hakkında işlem yapılmadı. Bu da Abdullah Bozkurt'un bir nevi Karlov suikastı dosyasından kurtulmasını sağladı.

SON DAKİKA | 3 farklı yakalama kararı var, terör örgütü kurma suçundan aranıyor! Karlov suikastı planlayıcısı o listede yok

SUİKASTTAN 3 GÜN ÖNCE MESAJ VERDİ

Bozkurt, suikasttan 3 gün önce 16 Aralık 2016'da sosyal medyadan "#Erdoğan'ın haydutlarıyla diplomatik misyon fırtınası yapmak için bir komplo yazmıştım # Türkiye'de artık elçilikler güvende değil" şeklinde paylaşım yaptı. Suikasttan hemen sonra ise FETÖ'nün suikasttaki rolünü örtbas etmek için manipülasyon çalışmaları yürüttü. Eylemi "El-Kaide"nin yaptığını dile getirdi. Asıl amaç ise 15 Temmuz sonrası düzelen Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında savaş çıkarmaktı.

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