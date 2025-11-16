Haberler
Yaşam
Son dakika | 4 aylık hamile Nurşen Şenkal cinayeti 9 yıl sonra çözüldü: Katilleri en yakınları çıktı
Giriş Tarihi: 16.11.2025 07:35
Son dakika | 4 aylık hamile Nurşen Şenkal cinayeti 9 yıl sonra çözüldü: Katilleri en yakınları çıktı
Son dakika haberi: Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişimiyle aynı tarihte yaşanan 4 aylık hamile Nurşen Şenkal cinayeti, 9 yıl sonra JASAT'ın titiz çalışmaları sonucu aydınlatıldı. Nurşen'in töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Talihsiz kadını kuzenlerinin öldürdüğü belirlendi.