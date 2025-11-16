Son dakika | 4 aylık hamile Nurşen Şenkal cinayeti 9 yıl sonra çözüldü: Katilleri en yakınları çıktı

JASAT'ın 9 yıl sonra çözdüğü cineyete ilişkin bir açıklama mesajı yayımlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "JASAT'ımız faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz Özel JASAT Ekipleri ile olayları aydınlatmaya devam ediyoruz. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Son 3 yılda da ülkemizde kasten öldürme yüzde 17.4 azalmıştır" ifadelerini kullandı.