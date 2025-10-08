Son dakika: 4 bakanlık birlikte hazırladı! Yabancı plakalı taşıtlara yeni düzenleme

GÜMRÜKLERDEKİ MUHASEBE BİRİMLERİNE ÖDEME YAPILABİLECEK

Yabancı plakalı taşıtların faaliyetleri kapsamında, bu taşıtlara ve/veya şoförüne düzenlenen idari para cezaları cezayı veren kuruma, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimleri ve bu birimlere bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerine, vergi dairelerine, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve/veya Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka veya PTT şubelerine ödenebilecek.

Banka veya kredi kartıyla tahsilatın yapılabildiği hudut kapılarında, söz konusu cezaların banka veya kredi kartı aracılığıyla da ödenmesi mümkün olacak.

Yabancı plakalı taşıtların faaliyetleri kapsamında, bu taşıtlara veya şoförüne düzenlenen idari para cezaları, sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilecek. Bu cezalardan ilgilisine tebliğ edilmemiş olanlar, tahsil edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacak. İdari para cezasının yasal dayanağı ve itiraz süreci de dahil yazılı veya elektronik formatta muhataplarına yapılacak ek bilgilendirmelerin usulü ve buna ilişkin varsa ek veri paylaşımlarına ilişkin hususlar yetkili kurumlar arası yapılacak protokolle belirlenecek.

Tebliğ edilip edilmediğine veya kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın idari para cezaları gümrüklerdeki muhasebe birimlerine de ödenebilecek.

Yabancı plakalı taşıtlara ait idari para cezalarının Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden bildirilmesi halinde, cezanın tahsili gerçekleşmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek.