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Haberler Yaşam SON DAKİKA | 5,5 milyon metrekarelik ‘yeşil’ sığınak! Millet bahçeleri depremde vatandaşın sığınağı oldu
Giriş Tarihi: 26.04.2025 07:17 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 07:18

SON DAKİKA | 5,5 milyon metrekarelik ‘yeşil’ sığınak! Millet bahçeleri depremde vatandaşın sığınağı oldu

Son dakika haberi: 7 yıl önce başlatılan "Millet Bahçeleri Projesi", 6,2 büyüklüğündeki son İstanbul depremi sonrası önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbullular, megakentte hizmete açılan 34 millet bahçesini hınca hınç doldurdu, 5,5 milyon metrekarelik alan 'yeşil sığınağa' dönüştü.

MURATHAN YILDIRIM
SON DAKİKA | 5,5 milyon metrekarelik ‘yeşil’ sığınak! Millet bahçeleri depremde vatandaşın sığınağı oldu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 100 günlük icraat planı kapsamında hayata geçirilen "Millet Bahçeleri Projesi", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kararlı adımlarıyla günden güne ivme kazanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | 5,5 milyon metrekarelik ‘yeşil’ sığınak! Millet bahçeleri depremde vatandaşın sığınağı oldu

7 yıllık süreçte, İstanbul'da bugüne kadar 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi yapıldı. Kente nefes olan millet bahçeleri, deprem gecesi bu kez vatandaşa sığınak oldu.

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SON DAKİKA | 5,5 milyon metrekarelik ‘yeşil’ sığınak! Millet bahçeleri depremde vatandaşın sığınağı oldu

Çadırlarla dolan ve sayısız kişiyi aynı anda misafir eden bahçeler, doğal afetlerde İstanbul'un en hayati toplanma merkezi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

SON DAKİKA | 5,5 milyon metrekarelik ‘yeşil’ sığınak! Millet bahçeleri depremde vatandaşın sığınağı oldu

İSTANBUL DAHA DA 'YEŞİLLENECEK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul genelinde, 54 millet bahçesinin yapımı planlanmıştı.

SON DAKİKA | 5,5 milyon metrekarelik ‘yeşil’ sığınak! Millet bahçeleri depremde vatandaşın sığınağı oldu

Bu kapsamda 13 milyon 199 bin metrekare alanda, 20 millet bahçesinin yapımı için daha çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.