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SON DAKİKA | 5,5 milyon metrekarelik ‘yeşil’ sığınak! Millet bahçeleri depremde vatandaşın sığınağı oldu
Giriş Tarihi: 26.04.2025 07:17
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
07:18
SON DAKİKA | 5,5 milyon metrekarelik ‘yeşil’ sığınak! Millet bahçeleri depremde vatandaşın sığınağı oldu
Son dakika haberi: 7 yıl önce başlatılan "Millet Bahçeleri Projesi", 6,2 büyüklüğündeki son İstanbul depremi sonrası önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbullular, megakentte hizmete açılan 34 millet bahçesini hınca hınç doldurdu, 5,5 milyon metrekarelik alan 'yeşil sığınağa' dönüştü.