HaberlerYaşamSon dakika: Adana'da kripto para cinneti! 450 bin lira kaybedince karısını katletti
Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:18Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 11:02
Son dakika: Adana'da kripto para cinneti! 450 bin lira kaybedince karısını katletti
Son dakika haberi: Adana'da eşini vurup başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulunan şahsın kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lira kaybettiği için cinnet getirdiği ortaya çıktı. Yaralı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, kocanın hayati tehlikesi sürüyor.