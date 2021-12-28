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Haberler Yaşam Son dakika: Adana'da kripto para cinneti! 450 bin lira kaybedince karısını katletti
Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 11:02

Son dakika: Adana'da kripto para cinneti! 450 bin lira kaybedince karısını katletti

Son dakika haberi: Adana'da eşini vurup başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulunan şahsın kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lira kaybettiği için cinnet getirdiği ortaya çıktı. Yaralı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, kocanın hayati tehlikesi sürüyor.

İHA
Son dakika: Adana’da kripto para cinneti! 450 bin lira kaybedince karısını katletti

SON DAKİKA: ADANA'DA KRİPTO PARA CİNNETİ! 450 BİN LİRA KAYBEDİNCE KARISINI KATLETTİ

Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi.

Son dakika: Adana’da kripto para cinneti! 450 bin lira kaybedince karısını katletti

Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner (28) tartıştığı 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner'e (28) tabancayla ateş etti.

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Son dakika: Adana’da kripto para cinneti! 450 bin lira kaybedince karısını katletti

Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içerisinde yere yığılırken, eve gelen baba Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı.

Son dakika: Adana’da kripto para cinneti! 450 bin lira kaybedince karısını katletti

Uyaner babasına, "Seni de vururum" dedikten sonra tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.

Son dakika: Adana’da kripto para cinneti! 450 bin lira kaybedince karısını katletti

Baba Uyaner'in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çift, ameliyata alındı.

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