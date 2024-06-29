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SON DAKİKA | Afyonkarahisar'da şoke eden cinayet itirafı: Kocamı sevgilim öldürdü!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
20:41
SON DAKİKA | Afyonkarahisar'da şoke eden cinayet itirafı: Kocamı sevgilim öldürdü!
Son dakika haberi: Karısının hakkında kayıp ihbarında bulunduğu 24 yaşındaki adam boş arazide park halinde bulunan otomobilinin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Cinayet ile ilgili şoke eden itiraf ise ölü bulunan adamın karısından geldi. İşte detaylar...