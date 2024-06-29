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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Afyonkarahisar'da şoke eden cinayet itirafı: Kocamı sevgilim öldürdü!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 19:34 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 20:41

SON DAKİKA | Afyonkarahisar'da şoke eden cinayet itirafı: Kocamı sevgilim öldürdü!

Son dakika haberi: Karısının hakkında kayıp ihbarında bulunduğu 24 yaşındaki adam boş arazide park halinde bulunan otomobilinin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Cinayet ile ilgili şoke eden itiraf ise ölü bulunan adamın karısından geldi. İşte detaylar...

Gökhan KOCAASLAN
SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da şoke eden cinayet itirafı: Kocamı sevgilim öldürdü!

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesinde vatandaşlar geçtiğimiz Perşembe günü bir otomobilin içerisinde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu fark etti.

SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da şoke eden cinayet itirafı: Kocamı sevgilim öldürdü!

Durumu 112 Acil Sağlık ve emniyet ekiplerinin ardından inceleme başlatılırken, aracın içerisinde hareketsiz yatan şahsın Hüseyin Çakır olduğu ve başından vurulduğu tespit edildi.

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SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da şoke eden cinayet itirafı: Kocamı sevgilim öldürdü!

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından soruşturmayı derinleştiren Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri Çakır'ın cinayete kurban gittiği tespit etti.

SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da şoke eden cinayet itirafı: Kocamı sevgilim öldürdü!

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

40 saat gibi kısa bir sürede faili meçhul cinayet aydınlatan ekipler, olayın failinin İbrahim Ö. olduğu tespit ederek yakalayarak gözaltın aldı.

SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da şoke eden cinayet itirafı: Kocamı sevgilim öldürdü!

Öte yandan Hüseyin Çakır'ın olay gecesi katil zanlısı İbrahim Ö. ile birlikte aynı araçla olay yerine geldiği, İbrahim Ö.'nün araç içerisinde 1 el tabanca atışı ile Hüseyin Çakır'ı kafasından vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

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