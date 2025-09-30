Haberler
SON DAKİKA | Ailelere ‘Sharenting’ uyarısı! Sosyal medyanın karanlık yönü
Giriş Tarihi: 30.09.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 07:42
Son dakika haberi: Kızını Tiktok yayınında oynatarak para kazanan babanın tutuklanması, gözleri yeniden sosyal medyanın karanlık yönüne çevirdi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ebeveynlerin çocuklarının fotoğraflarını ve özel anlarını sosyal medyada paylaşma eğilimi olarak bilinen "sharenting" nedeniyle yaşanabilecek tehlikeye dikkat çekerek, "Çocuğunuzun fotoğraflarını beğeniler uğruna sosyal medyada paylaşmak, onların tanımadıkları insanlar tarafından görülmesine neden olabilir. Bu durum, çocuğunuzun güvenliğini riske atabilir" uyarısında bulundu.