SON DAKİKA | Ailelere ‘Sharenting’ uyarısı! Sosyal medyanın karanlık yönü

Çocukların zaman zaman hayati tehlikelere neden olan sosyal medya akımlarına karşı da dikkatli olması gerektiği vurgulanan yazıda, "Eğlenceli görünen bu tür akımlar sırasında paylaşılan kişisel bilgiler, fotoğraflar veya konum verilerinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceğini açıklamanız, çocuğunuzun bu tür paylaşımların sonuçlarını daha iyi kavramasına yardımcı olabilir" ifadesi kullanıldı.



