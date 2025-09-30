Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Ailelere ‘Sharenting’ uyarısı! Sosyal medyanın karanlık yönü
Giriş Tarihi: 30.09.2025 07:40 Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 07:42

SON DAKİKA | Ailelere ‘Sharenting’ uyarısı! Sosyal medyanın karanlık yönü

Son dakika haberi: Kızını Tiktok yayınında oynatarak para kazanan babanın tutuklanması, gözleri yeniden sosyal medyanın karanlık yönüne çevirdi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ebeveynlerin çocuklarının fotoğraflarını ve özel anlarını sosyal medyada paylaşma eğilimi olarak bilinen "sharenting" nedeniyle yaşanabilecek tehlikeye dikkat çekerek, "Çocuğunuzun fotoğraflarını beğeniler uğruna sosyal medyada paylaşmak, onların tanımadıkları insanlar tarafından görülmesine neden olabilir. Bu durum, çocuğunuzun güvenliğini riske atabilir" uyarısında bulundu.

BARIŞ ŞİMŞEK
SON DAKİKA | Ailelere ‘Sharenting’ uyarısı! Sosyal medyanın karanlık yönü

Son dakika haberi: Kurumun yayımladığı bültende yer alan yazıda, bir çocuğun fotoğraflarını beğeni uğruna sosyal medyada paylaşmanın, onların tanımadıkları insanlar tarafından görülmesine neden olabileceği belirtilerek, "Bu durum, çocuğunuzun güvenliğini riske atabilir.

SON DAKİKA | Ailelere ‘Sharenting’ uyarısı! Sosyal medyanın karanlık yönü

Paylaşımlar, çocuğunuzun ileride siber zorbalıkla karşılaşmasına yol açabilir. İnternette paylaşılan içeriklerin nerede ve nasıl kullanılacağını kontrol etmek neredeyse imkânsızdır. Çocuğunuz, büyüdüğünde bu paylaşımları hoş karşılamayabilir ve kişisel mahremiyetinin ihlal edildiğini hissedebilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Ailelere ‘Sharenting’ uyarısı! Sosyal medyanın karanlık yönü

Bir kez internette paylaşılan içerik, yıllar boyunca dolaşımda kalabilir. Çocuğunuzun şu an masum görünen bir fotoğrafı, ileride onlar için rahatsız edici olabilir" denildi.

SON DAKİKA | Ailelere ‘Sharenting’ uyarısı! Sosyal medyanın karanlık yönü

Çocukların zaman zaman hayati tehlikelere neden olan sosyal medya akımlarına karşı da dikkatli olması gerektiği vurgulanan yazıda, "Eğlenceli görünen bu tür akımlar sırasında paylaşılan kişisel bilgiler, fotoğraflar veya konum verilerinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceğini açıklamanız, çocuğunuzun bu tür paylaşımların sonuçlarını daha iyi kavramasına yardımcı olabilir" ifadesi kullanıldı.

SON DAKİKA | Ailelere ‘Sharenting’ uyarısı! Sosyal medyanın karanlık yönü

PAYLAŞIMLARA ARKADAŞ SINIRI

Yazıda, çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili şu önerilerde bulunuldu:



SON DAKİKA | Ailelere ‘Sharenting’ uyarısı! Sosyal medyanın karanlık yönü

"Gizlilik ayarlarını birlikte gözden geçirebilirsiniz. Paylaşımların yalnızca arkadaşlarla sınırlandırılması, konum bilgisinin kapatılması veya etiketleme izinlerinin kontrol edilmesi gibi konularda birlikte karar almanız faydalı olabilir.

SON DAKİKA | Ailelere ‘Sharenting’ uyarısı! Sosyal medyanın karanlık yönü

Ayrıca platform ayarlarının zaman içinde değişebileceğini, bu nedenle belli aralıklarla gözden geçirmenin güvenli bir alışkanlık olabileceğini hatırlatabilirsiniz. Çocuğunuza güçlü parolalar oluşturmanın önemini anlatabilirsiniz.

SON DAKİKA | Ailelere ‘Sharenting’ uyarısı! Sosyal medyanın karanlık yönü

Sosyal medya hesaplarının güvenliği için ad, soyad veya doğum tarihi gibi kolay tahmin edilebilecek bilgilerin parola olarak kullanılmaması gerektiğini açıklamanız yararlı olabilir.

SON DAKİKA | Ailelere ‘Sharenting’ uyarısı! Sosyal medyanın karanlık yönü

Büyük-küçük harf, rakam ve sembollerin bir arada kullanıldığı, uzun ve karmaşık parolalar oluşturmalarını teşvik etmeniz, hesap güvenliğini önemli ölçüde artıracaktır."