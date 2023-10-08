Son Dakika AK Parti yeni MKYK üyeleri belli oldu: 49 yeni isim listede! İşte 2023 AK Parti MKYK asıl ve yedek üyeleri isimleri listesi

ANAYASA ÇALIŞMALARI LİSTEYE YANSIDI
AK Parti'nin en önemli hedeflerinden olan Anayasa çalışmasına verilen önem de listede kendini gösterdi. Yenilenen MKYK'da geçen döneme göre daha az sayıda milletvekiline yer verilirken, listedeki hukukçu sayısı 19'a çıkarıldı. Ekonominin önde gelen isimleri Nihat Zeybekçi, Erkan Güral, Fahrettin Yahşi, Fevzi Polat, Hasan Sert de yeni dönemde yer alan isimler oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongrede yeni asıl MKYK üyeleri şu isimlerden oluştu:
"Adnan Günnar, Ahmet Arslan, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali Demirel, Ali İhsan Yavuz, Ali Karakaş, Atakan Yılmaz, Ayşe Nevin Sert, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Betül Altınsoy, Cem Duran Uzun, Cemal Donat, Çiğdem Karaaslan, Dilek Yıldız Büyükdağ, Efkan Ala, Emir Yasin Kekeç, Emre Ete, Erdoğan Özegen, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyüp Gökhan Özekin, Fahrettin Yahşi, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fevzi Polat, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hasan Sert, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hayati İnanç, Hayati Yazıcı, Hülya Terzioğlu, İbrahim Halil Yıldız, İlyas Şeker, Kuddusi Müftüoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mahir Ünal, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Şükrü Erdinç, Mehmet Umut Tuncer, Melek Şimşek, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Metin Tarhan, Muhammed Ali Kaldırım, Mustafa Elitaş, Mustafa Sever, Mustafa Şen, Nihat Zeybekci, Orhan Karasayar, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Remzi Albasan, Reşide Yüksel, Sena İpşirli, Serdar Kılıç, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Sibel Betül Birer, Sümeyye Bozkurt, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Vedat Demiröz, Yelda Erol Gökcan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Zafer Sırakaya."