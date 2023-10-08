Haberler Yaşam Son Dakika AK Parti yeni MKYK üyeleri belli oldu: 49 yeni isim listede! İşte 2023 AK Parti MKYK asıl ve yedek üyeleri isimleri listesi

Giriş Tarihi: 08.10.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 01:00

Son Dakika AK Parti yeni MKYK üyeleri belli oldu: 49 yeni isim listede! İşte 2023 AK Parti MKYK asıl ve yedek üyeleri isimleri listesi

Son Dakika AK Parti yeni MKYK üyeleri belli oldu! AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, delegeler tarafından kullanılan geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Öte yandan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunun yeni üyeleri belirlendi. 110 kişiden oluşan MKYK'ya 49 yeni isim listeye girdi. Birçok ünlü isim de listede yer buldu. Peki; AK Parti yeni MKYK üyeleri kimler oldu? İşte, 2023 AK Parti MKYK asıl ve yedek üyeleri isimleri listesi…