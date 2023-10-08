Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son Dakika AK Parti yeni MKYK üyeleri belli oldu: 49 yeni isim listede! İşte 2023 AK Parti MKYK asıl ve yedek üyeleri isimleri listesi
Giriş Tarihi: 08.10.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 01:00

Son Dakika AK Parti yeni MKYK üyeleri belli oldu: 49 yeni isim listede! İşte 2023 AK Parti MKYK asıl ve yedek üyeleri isimleri listesi

Son Dakika AK Parti yeni MKYK üyeleri belli oldu! AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, delegeler tarafından kullanılan geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Öte yandan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunun yeni üyeleri belirlendi. 110 kişiden oluşan MKYK'ya 49 yeni isim listeye girdi. Birçok ünlü isim de listede yer buldu. Peki; AK Parti yeni MKYK üyeleri kimler oldu? İşte, 2023 AK Parti MKYK asıl ve yedek üyeleri isimleri listesi…

Son Dakika AK Parti yeni MKYK üyeleri belli oldu: 49 yeni isim listede! İşte 2023 AK Parti MKYK asıl ve yedek üyeleri isimleri listesi

Son Dakika AK Parti yeni MKYK üyeleri listesi paylaşıldı! AK Parti 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, 7 Ekim Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 'A Takımı'nı belirledi. Bu gelişme sonrası ''AK Parti MKYK listesi 2023 açıklandı mı, listede kimler var?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda 49 yeni isim listeye girerken, yazarlardan akademisyenlere, ekonomi dünyasından hukukçulara kadar birçok isim listede yer buldu. Peki; AK Parti yeni MKYK üyeleri 2023 kimler oldu? İşte, AK Parti MKYK asıl ve yedek üyeleri listesi…

Son Dakika AK Parti yeni MKYK üyeleri belli oldu: 49 yeni isim listede! İşte 2023 AK Parti MKYK asıl ve yedek üyeleri isimleri listesi

SON DAKİKA | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİDEN AK PARTİ GENEL BAŞKANI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, bin 399 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1402 oy kullanıldığını, 1399 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu. Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika AK Parti yeni MKYK üyeleri belli oldu: 49 yeni isim listede! İşte 2023 AK Parti MKYK asıl ve yedek üyeleri isimleri listesi

AK PARTİ'NİN YENİ 'A TAKIMI' BELLİ OLDU: 49 YENİ İSİM LİSTEDE!

AK Parti, bugün gerçekleştirilen 4'üncü Olağanüstü Kongresi ile vitrinini yeniledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin karar organı olan MKYK'da değişiklikler yaptı. 75 asil ve 35 yedek üyeden oluşan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda önemli isimler yer alıyor. 75 kişilik MKYK'da 49 yeni isim listeye girdi.

Genel Başkan vekili Efkan Ala ve parti sözcüsü Ömer Çelik, listede yer aldı.

Genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Efkan Ala, Erkan Kandemir, Fatih Şahin ve Hamza Dağ MKYK listesinde yerlerini koruyan isimler oldu.

Eski bakanlar Nihat Zeybekci, Mahir Ünal, Mustafa Elitaş da yeni MKYK listesinde yer buldu. Eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç 'A Takımı'nda yer aldı.

Listede gençlere de yer verildi. Sutopu dalında sporcu olan 20 yaşındaki Umut Arman Sonay, listedeki en genç MKYK üyesi oldu. 26 yaşındaki Cansın Yılmaz Yaşar ve 27 yaşındaki Sevde Sena Dağlı Akdemir de yeni listedeki genç isimler arasında.

Son Dakika AK Parti yeni MKYK üyeleri belli oldu: 49 yeni isim listede! İşte 2023 AK Parti MKYK asıl ve yedek üyeleri isimleri listesi

ÜNLÜ İSİMLER DE LİSTEYE GİRDİ

A Takımı'nda tanınmış isimler de yer alıyor. Yazarlar Hayati İnanç, Hasan Basri Yalçın ile TRT'de Televizyon Programcılığı yapan eğitmen Serdar Kılıç listeye girdi. Eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti yönetiminde yer aldı.

Yerel seçim hazırlıkları da listeye yansıdı. Eski İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, eski Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel de MKYK listesinde kendine yer buldu.

Eski Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Remzi Albasan yeni dönemde listede.

Son Dakika AK Parti yeni MKYK üyeleri belli oldu: 49 yeni isim listede! İşte 2023 AK Parti MKYK asıl ve yedek üyeleri isimleri listesi

ANAYASA ÇALIŞMALARI LİSTEYE YANSIDI

AK Parti'nin en önemli hedeflerinden olan Anayasa çalışmasına verilen önem de listede kendini gösterdi. Yenilenen MKYK'da geçen döneme göre daha az sayıda milletvekiline yer verilirken, listedeki hukukçu sayısı 19'a çıkarıldı. Ekonominin önde gelen isimleri Nihat Zeybekçi, Erkan Güral, Fahrettin Yahşi, Fevzi Polat, Hasan Sert de yeni dönemde yer alan isimler oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongrede yeni asıl MKYK üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Adnan Günnar, Ahmet Arslan, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali Demirel, Ali İhsan Yavuz, Ali Karakaş, Atakan Yılmaz, Ayşe Nevin Sert, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Betül Altınsoy, Cem Duran Uzun, Cemal Donat, Çiğdem Karaaslan, Dilek Yıldız Büyükdağ, Efkan Ala, Emir Yasin Kekeç, Emre Ete, Erdoğan Özegen, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyüp Gökhan Özekin, Fahrettin Yahşi, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fevzi Polat, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hasan Sert, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hayati İnanç, Hayati Yazıcı, Hülya Terzioğlu, İbrahim Halil Yıldız, İlyas Şeker, Kuddusi Müftüoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mahir Ünal, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Şükrü Erdinç, Mehmet Umut Tuncer, Melek Şimşek, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Metin Tarhan, Muhammed Ali Kaldırım, Mustafa Elitaş, Mustafa Sever, Mustafa Şen, Nihat Zeybekci, Orhan Karasayar, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Remzi Albasan, Reşide Yüksel, Sena İpşirli, Serdar Kılıç, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Sibel Betül Birer, Sümeyye Bozkurt, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Vedat Demiröz, Yelda Erol Gökcan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Zafer Sırakaya."

SON DAKİKA