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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Akaryakıt indirimi ile güncel benzin fiyatları ne kadar? 24 Aralık 2021 Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü?
Giriş Tarihi: 25.12.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 12:37

SON DAKİKA: Akaryakıt indirimi ile güncel benzin fiyatları ne kadar? 24 Aralık 2021 Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü?

SON DAKİKA: Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta büyük bir indirim geldi. Dolar fiyatlarındaki düşüşün akabinde akaryakıt indirimi sonucu LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları araştırma konusu oldu. Araç sahipleri, güncel benzin fiyatları ne kadar kaç TL, 1 litre benzin kaç lira sorusuna yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde rakamlarda düşüş gözlemlendi. 24 Aralık 2021 Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü, benzinin litresi kaç TL oldu? İşte 24 Aralık 2021 güncel benzin fiyatları listesi…

SON DAKİKA: Akaryakıt indirimi ile güncel benzin fiyatları ne kadar? 24 Aralık 2021 Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş akaryakıt fiyatlarında düşüş beklendiğini duyurmuştu. Dolardaki düşüşün ardından yaşanan indirimle birlikte vatandaşlar Akaryakıt indirimi ile güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt aramaya koyuldu. Ankara ve İzmir ve İstanbul'da 1 litre benzin kaç lira sorusu sıkça araştırılır hale geldi. Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü? İşte 24 Aralık 2021 güncel benzin fiyatları ve akaryakıt fiyat listesi.

SON DAKİKA: Akaryakıt indirimi ile güncel benzin fiyatları ne kadar? 24 Aralık 2021 Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü?

BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM!

Benzin ve motorinde bu gece yarısından geçerli olacak indirim, ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinde 1 lira 63 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Söz konusu indirimler ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. İndirimlerin ÖTV marjını aşmasının ardından tüketiciye yansıtılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

Benzinin litresi Ankara'da ortalama 11,66 liradan, İstanbul'da 11,61 liradan ve İzmir'de 11,68 liradan satılıyor. Motorinin litresi ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan, İstanbul'da 11,47 liradan ve İzmir'de 11,55 liradan satışa sunuluyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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SON DAKİKA: Akaryakıt indirimi ile güncel benzin fiyatları ne kadar? 24 Aralık 2021 Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü?

GÜNCEL BENZİN LİTRE FİYATLARI (24 ARALIK 2021)

İstanbul'da benzinin litresi: 12,23 TL

İzmir'de benzinin litresi: 12,30 TL

Ankara'da benzinin litresi: 12,28 TL

SON DAKİKA: Akaryakıt indirimi ile güncel benzin fiyatları ne kadar? 24 Aralık 2021 Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü?

GÜNCEL MOTORİN LİTRE FİYATLARI (24 ARALIK 2021)

İstanbul'da motorin litresi: 12,02 TL

İzmir'de motorin litresi: 12,10 TL

Ankara'da motorin litresi: 12,08 TL

SON DAKİKA: Akaryakıt indirimi ile güncel benzin fiyatları ne kadar? 24 Aralık 2021 Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü?

GÜNCEL LPG LİTRE FİYATLARI (24 ARALIK 2021)

İstanbul'da LPG litresi: 9,27 TL

İzmir'de LPG litresi: 9,15 TL

Ankara'da LPG litresi: 9,32 TL

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