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Haberler Yaşam SON DAKİKA |Amasya’da can pazarı! Oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü 8 yaralı
Giriş Tarihi: 21.11.2022 03:50 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 03:54

SON DAKİKA |Amasya’da can pazarı! Oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü 8 yaralı

Son dakika haberi… Amasya'da feci bir kaza meydana geldi. Amasya - Çorum karayolu üzerinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SON DAKİKA |Amasya’da can pazarı! Oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket etti.

SON DAKİKA |Amasya’da can pazarı! Oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü 8 yaralı

OYUNCULARI TAŞIYAN MİNİBÜS TIRA ÇARPTI!

Tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı.

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SON DAKİKA |Amasya’da can pazarı! Oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü 8 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA |Amasya’da can pazarı! Oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü 8 yaralı

FECİ KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

SON DAKİKA |Amasya’da can pazarı! Oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü 8 yaralı

8 KİŞİ YARALANDI!

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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