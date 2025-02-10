SON DAKİKA: Ankara’da anne dehşeti! 2 çocuğunu katletti! 1’ini ağır yaraladı! Ranzanın altına saklamış!

İddiaya göre daha önce psikiyatrik ilaçlar kullanıldığı iddia edilen anne Serpil Altınok Dereci henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek evde bulunan 3 çocuğuna bıçakla saldırdı. Çocuklardan bedensel Engelli olduğu öğrenilen 7 yaşındaki Muhammet Ali Dereci ile 10 yaşındaki Afra Sümeyye Dereci olay yerinde hayatını kaybetti. 12 yaşındaki Aybüke Beyza Dereci ise bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.