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SON DAKİKA: Ankara'da anne dehşeti! 2 çocuğunu katletti! 1'ini ağır yaraladı! Ranzanın altına saklamış!
Giriş Tarihi: 10.02.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
16:01
SON DAKİKA: Ankara'da anne dehşeti! 2 çocuğunu katletti! 1'ini ağır yaraladı! Ranzanın altına saklamış!
SON DAKİKA: Ankara'da cinnet getiren anne dehşet yarattı. 1'i engelli 2 çocuğunu öldüren anne 1 kızını da ağır yaraladı. Ağır yaralanan kızın babasını arayarak yardım istediği öğrenilirken cinnet getiren annenin öldürdüğü çocuklardan birini de bazanın altına sakladığı iddia edildi. 2 çocuğunu öldüren anne gözaltına alınırken ağır yaralı kızı ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.