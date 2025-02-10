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Giriş Tarihi: 10.02.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:01

SON DAKİKA: Ankara'da anne dehşeti! 2 çocuğunu katletti! 1'ini ağır yaraladı! Ranzanın altına saklamış!

SON DAKİKA: Ankara'da cinnet getiren anne dehşet yarattı. 1'i engelli 2 çocuğunu öldüren anne 1 kızını da ağır yaraladı. Ağır yaralanan kızın babasını arayarak yardım istediği öğrenilirken cinnet getiren annenin öldürdüğü çocuklardan birini de bazanın altına sakladığı iddia edildi. 2 çocuğunu öldüren anne gözaltına alınırken ağır yaralı kızı ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Kerim CENGİL
SON DAKİKA: Ankara’da anne dehşeti! 2 çocuğunu katletti! 1’ini ağır yaraladı! Ranzanın altına saklamış!

İddiaya göre daha önce psikiyatrik ilaçlar kullanıldığı iddia edilen anne Serpil Altınok Dereci henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek evde bulunan 3 çocuğuna bıçakla saldırdı. Çocuklardan bedensel Engelli olduğu öğrenilen 7 yaşındaki Muhammet Ali Dereci ile 10 yaşındaki Afra Sümeyye Dereci olay yerinde hayatını kaybetti. 12 yaşındaki Aybüke Beyza Dereci ise bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

SON DAKİKA: Ankara’da anne dehşeti! 2 çocuğunu katletti! 1’ini ağır yaraladı! Ranzanın altına saklamış!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aybüke Beyza Dereci Ambulansla hastaneye kaldırılırken Anne Serpil Altınok Dereci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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SON DAKİKA: Ankara’da anne dehşeti! 2 çocuğunu katletti! 1’ini ağır yaraladı! Ranzanın altına saklamış!

ÖLDÜRDÜĞÜ ÇOCUĞUNU BAZANIN ALTINA SAKLAMIŞ

Yaşanan olay sonrası görgü tanıkları SABAH'a konuştu o isimlerden biride mahalle esnaflarından Murat Akkurt'tu Akkurt, Dehşet anlarını şu sözlerle anlattı. "sesleri duyunca koşarak gittik kadın kapı açık bir şekilde elinde bıçak elleri komple kan revan şekildeydi. O sırada bir akrabası vardı Kuzeniymiş o müdahale etti.

SON DAKİKA: Ankara’da anne dehşeti! 2 çocuğunu katletti! 1’ini ağır yaraladı! Ranzanın altına saklamış!

Elindeki bıçağı aldı kadın kendini yere attı. Sonrasında kadın dışarı çıktı, kendisini arabanın önüne atmaya çalıştı biz tutuktuk. Sonrasında ise kuzeni yukarı çıktı. Öldürdüğü çocuklarının birini bazanın altına saklamış orda buldu. Oda ölmüş, ondan sonra zaten polis geldi"

SON DAKİKA: Ankara’da anne dehşeti! 2 çocuğunu katletti! 1’ini ağır yaraladı! Ranzanın altına saklamış!

"SABAH GÖRDÜM ÇAMAŞIR ASIYORDU HİÇ UMMAZDIK"

Facianın yaşandığı olayda ailenin daha 4-5 ay önce yeni taşındıklarını belirten Komşu Nevzat Çetin, kendi hallerinde bir aileydi, hatta Serpil'i sabah gördüm çamaşır asıyordu nasılsın amca dedi.

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