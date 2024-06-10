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Haberler Yaşam SON DAKİKA: ANKARA'DA DEPREM! AFAD duyurdu: Ankara deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği gündemde!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 19:20 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 19:23

SON DAKİKA: ANKARA'DA DEPREM! AFAD duyurdu: Ankara deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği gündemde!

AFAD son dakika duyurdu: Ankara'da deprem meydana geldi. Deprem tehlikesi açısından pek konuşulmayan Başkent sallandı. Şehir sakinleri araştırmalara hız kazandırırken sarsıntının detayları da grafik üzerinden kontrol ediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 10 Haziran Ankara deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği...

SON DAKİKA: ANKARA’DA DEPREM! AFAD duyurdu: Ankara deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği gündemde!

Ankara deprem haberi ile gündemde. AFAD tarafından paylaşılan sarsının merkez üssü Bala olarak belirlendi. Bölge halkını korkutan sarsıntı sonrası araştırmalar Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi deprem izleme merkezlerine yöneldi. Peki; 10 Haziran Ankara'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: ANKARA’DA DEPREM! AFAD duyurdu: Ankara deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği gündemde!

SON DAKİKA: ANKARA'DA DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Ankara Bala'da deprem meydana geldi. 10 Haziran günü saat 19.04'te gerçekleşen sarsıntı yerin 14 km altında kaydedildi.

Sarsıntı 3.7 büyüklüğündeydi. İşte, ayrıntılar...

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SON DAKİKA: ANKARA’DA DEPREM! AFAD duyurdu: Ankara deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği gündemde!

ANKARA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.7 (Mw)

Yer:Bala (Ankara)

Tarih:2024-06-10 Saat:19:04:48 TSİ

Derinlik:14.98 km

SON DAKİKA: ANKARA’DA DEPREM! AFAD duyurdu: Ankara deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği gündemde!

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: ANKARA’DA DEPREM! AFAD duyurdu: Ankara deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği gündemde!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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