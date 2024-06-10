SON DAKİKA: ANKARA’DA DEPREM! AFAD duyurdu: Ankara deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği gündemde!

Ankara deprem haberi ile gündemde. AFAD tarafından paylaşılan sarsının merkez üssü Bala olarak belirlendi. Bölge halkını korkutan sarsıntı sonrası araştırmalar Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi deprem izleme merkezlerine yöneldi. Peki; 10 Haziran Ankara'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?