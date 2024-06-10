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SON DAKİKA: ANKARA'DA DEPREM! AFAD duyurdu: Ankara deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği gündemde!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
19:23
SON DAKİKA: ANKARA'DA DEPREM! AFAD duyurdu: Ankara deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği gündemde!
AFAD son dakika duyurdu: Ankara'da deprem meydana geldi. Deprem tehlikesi açısından pek konuşulmayan Başkent sallandı. Şehir sakinleri araştırmalara hız kazandırırken sarsıntının detayları da grafik üzerinden kontrol ediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 10 Haziran Ankara deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği...