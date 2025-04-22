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Giriş Tarihi: 22.04.2025 15:40 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:40

SON DAKİKA... Antalya’da akılalmaz olay: Kreş servisinde kaybolan Göktuğ Ilgaz 8 saat sonra parkta bulundu!

SON DAKİKA... Antalya'da 3 yaşındaki Göktuğ Ilgaz, sabah saatlerinde bindirildiği kreş servisinde kayboldu. Durumu kreşten gelen "Göktuğ niye gelmedi, iyi mi?" mesajıyla öğrenen aile şok oldu! Ailenin her yerde aradığı 3 yaşındaki Göktuğ, 8 saatin sonunda parkta bulundu!

İHA
SON DAKİKA... Antalya’da akılalmaz olay: Kreş servisinde kaybolan Göktuğ Ilgaz 8 saat sonra parkta bulundu!

Antalya'da yaşayan Murat ve Aziza Ilgaz çifti, 3 buçuk yaşındaki oğulları Göktuğ Ilgaz'ın, geçen cuma sabahı saat 07.15'te bir yıldır eğitim aldığı Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki kreşe gitmek üzere servise bindirilmesine rağmen okula hiç ulaşmadığını ve gün boyunca kayıp kaldığını iddia etti. Aile, çocuklarının saatler sonra Kepez ilçesindeki bir parkta tek başına bulunduğunu ve bir vatandaş tarafından mahalle muhtarına, ardından emniyet güçlerine teslim edildiğini belirtti.

SON DAKİKA... Antalya’da akılalmaz olay: Kreş servisinde kaybolan Göktuğ Ilgaz 8 saat sonra parkta bulundu!

Olay, kreş öğretmeninin anne Aziza Ilgaz'a gönderdiği mesajla ortaya çıktı. Öğretmen saat 13.00'te "Merhaba Aziza Hanım, bugün Göktuğ niye gelmedi, iyi mi?" diye yazdı. Mesajı çalıştığı için ancak saat 15.00'te görebilen anne, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

"Telaşa kapıldım. Çok korktum, inanılmaz bir stres oldum. Deli gibi oldum. Öldü dedim. Çocuk öldü. Bir şey mi oldu? Hemen eve geldim, eşimi aradım. 'Kreşte yok' dedim. Murat, 'Ben sabah verdim' dedi. Kreşin güvenlik kameralarına baktılar, çocuk yok. Hiç girmemiş."

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SON DAKİKA... Antalya’da akılalmaz olay: Kreş servisinde kaybolan Göktuğ Ilgaz 8 saat sonra parkta bulundu!

"ŞOFÖR VE GÖREVLİ NASIL FARK ETMEDİ?"

Anne Ilgaz, oğlunun nerede olduğunu öğrendikleri ana kadar geçen saatlerde yaşadığı paniği ise şöyle anlattı:

"Olaydan sonra kreş müdürünü aradım. Müdür, 'Biz kameraya baktırdık, hiç inmemiş çocuk. Ne çantası var, ne çocuk var, hiç yok' dedi. Hâlâ bilmiyoruz çocuğumuz servisten nerede indi. Servisteki şoför ve görevli nasıl fark etmedi? Nasıl indirmemiş çocuğu, nasıl bakmamış, saymıyor mu? Güvenlik var diyorlar ama kimse bir şey fark etmemiş. Saymıyoruz diyorlar. O gün ben ne yaşadım hâlâ anlatamıyorum. Şoktayım. İş yerinde kriz geçirdim. Konuşamadım bile. 'Oğlum öldü' dedim. Bitti. Çok kötü bir duyguydu."

SON DAKİKA... Antalya’da akılalmaz olay: Kreş servisinde kaybolan Göktuğ Ilgaz 8 saat sonra parkta bulundu!

Göktuğ'un daha sonra Kepez ilçesindeki bir parkta bulunduğu bilgisini avukatları aracılığıyla aldıklarını belirten anne, çocuğun karakola götürüldüğünü, üstünün başının perişan halde olduğunu ve hâlâ korku yaşadığını söyledi. Anne Aziza Ilgaz, "Karakoldayken çok kötüymüş, pismiş. Korkmuş, ağlıyormuş. Hâlâ sabahları korkuyla uyanıyor. 'Anne neredesin?' diyor. Yeni bir kreşe başladık. Oradaki öğretmeni her anı videoya çekip gönderiyor, hepsini izliyorum" diye konuştu.

SON DAKİKA... Antalya’da akılalmaz olay: Kreş servisinde kaybolan Göktuğ Ilgaz 8 saat sonra parkta bulundu!

BİR VATANDAŞ PARKTA BULUP MUHTARA TESLİM ETMİŞ

Baba Murat Ilgaz ise sabah her zamanki gibi oğlunu servise bıraktığını söyledi. Saat 15.00'te eşi arayana kadar olaydan haberi olmadığını belirten baba, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"Kreşi aradık, 'Göktuğ burada değil' dediler. Kameralara baktılar, hiç giriş yapmamış. Daha sonra öğrendik ki Kepez Mahallesi'ndeki bir parkta vatandaş bulmuş. Muhtara teslim etmiş, muhtarlıktan da Asayiş Çocuk Şube teslim almış. Biz de saat 17.00 gibi gidip oğlumuzu aldık. Çok kötü bir olaydı."