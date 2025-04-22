SON DAKİKA... Antalya’da akılalmaz olay: Kreş servisinde kaybolan Göktuğ Ilgaz 8 saat sonra parkta bulundu!

"ŞOFÖR VE GÖREVLİ NASIL FARK ETMEDİ?"

Anne Ilgaz, oğlunun nerede olduğunu öğrendikleri ana kadar geçen saatlerde yaşadığı paniği ise şöyle anlattı:

"Olaydan sonra kreş müdürünü aradım. Müdür, 'Biz kameraya baktırdık, hiç inmemiş çocuk. Ne çantası var, ne çocuk var, hiç yok' dedi. Hâlâ bilmiyoruz çocuğumuz servisten nerede indi. Servisteki şoför ve görevli nasıl fark etmedi? Nasıl indirmemiş çocuğu, nasıl bakmamış, saymıyor mu? Güvenlik var diyorlar ama kimse bir şey fark etmemiş. Saymıyoruz diyorlar. O gün ben ne yaşadım hâlâ anlatamıyorum. Şoktayım. İş yerinde kriz geçirdim. Konuşamadım bile. 'Oğlum öldü' dedim. Bitti. Çok kötü bir duyguydu."