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SON DAKİKA... Antalya’da akılalmaz olay: Kreş servisinde kaybolan Göktuğ Ilgaz 8 saat sonra parkta bulundu!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
15:40
SON DAKİKA... Antalya’da akılalmaz olay: Kreş servisinde kaybolan Göktuğ Ilgaz 8 saat sonra parkta bulundu!
SON DAKİKA... Antalya'da 3 yaşındaki Göktuğ Ilgaz, sabah saatlerinde bindirildiği kreş servisinde kayboldu. Durumu kreşten gelen "Göktuğ niye gelmedi, iyi mi?" mesajıyla öğrenen aile şok oldu! Ailenin her yerde aradığı 3 yaşındaki Göktuğ, 8 saatin sonunda parkta bulundu!