Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son Dakika: Antalya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 23:17 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 23:22

Son Dakika: Antalya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Antalya deprem mi oldu son dakika haberleri arasında sorgulanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan sarsıntı sonrası şehirde yaşayanlar araştırmalara başladı. AFAD ve Kandilli'nin verileriyle depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği sorgulanıyor. Peki, Antalya'da deprem kaç şiddetinde oldu?

Son Dakika: Antalya’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Antalya deprem bilgileri Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntıyı hissedenler sismik grafikten yansıyan bilgileri kontrol ediyor. İşte, Antalya depremi hakkında merak edilenler...

Son Dakika: Antalya’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: ANTALYA'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı üzere Antalya Kaş merkez üssünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İşte depreme dair detaylar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika: Antalya’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

ANTALYA DEPREM BİLGİLERİ

PALAMUT-KAS (ANTALYA)

22.01.2025, 22:59:20 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 5.0 km

Son Dakika: Antalya’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Son Dakika: Antalya’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
SON DAKİKA