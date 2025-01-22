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Son Dakika: Antalya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
23:22
Son Dakika: Antalya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Antalya deprem mi oldu son dakika haberleri arasında sorgulanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan sarsıntı sonrası şehirde yaşayanlar araştırmalara başladı. AFAD ve Kandilli'nin verileriyle depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği sorgulanıyor. Peki, Antalya'da deprem kaç şiddetinde oldu?