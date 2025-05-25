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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Antalya'da Sevcan Demir Sakman’ı vahşice katletmişti! İfadesi kan dondurdu: ‘Ellerimle boğdum, satırla boğazını kestim’
Giriş Tarihi: 25.05.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 07:02

SON DAKİKA | Antalya'da Sevcan Demir Sakman’ı vahşice katletmişti! İfadesi kan dondurdu: ‘Ellerimle boğdum, satırla boğazını kestim’

Son dakika haberi: Antalya'da geçtiğimiz 9 Mart tarihinde kendisisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26), 11 yerinden bıçakladıktan sonra, boğan ve sonrasında satırla boğazını kesene Halit Can Sakman (26) hakkında hazırlanan iddianamede "Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanması istendi. 6'ıncı Ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin duruşması önümüzdeki aylarda başlayacak.

Erdoğan ÖZTÜRK
SON DAKİKA | Antalya’da Sevcan Demir Sakman’ı vahşice katletmişti! İfadesi kan dondurdu: ‘Ellerimle boğdum, satırla boğazını kestim’

Son dakika haberi: Savcı iddianamesinde Sevcan Demir Sakman 09 Mart günü saat 21:00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 sokak Ostima Evleri Sitesi no: 2 adresindeki ikametindeki adresinde yapılan tespitte boynunun satırla kesildiği ve vücudunda 11 adet bıçak darbesi olduğuna yer verdi.

SON DAKİKA | Antalya’da Sevcan Demir Sakman’ı vahşice katletmişti! İfadesi kan dondurdu: ‘Ellerimle boğdum, satırla boğazını kestim’

'ELLERİMLE BOĞDUM, SATIRLA BOĞAZINI KESTİM'

İddianamede cinayet anına ayrıntılı olarak yer verildi. Cinayet zanlısı Halit Can Sakman ifadesinde Sevcan Demir Sakman ile 05 Aralık 2024 tarihinde evlendiklerini olay günü izinli olduklarını söyledi.

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SON DAKİKA | Antalya’da Sevcan Demir Sakman’ı vahşice katletmişti! İfadesi kan dondurdu: ‘Ellerimle boğdum, satırla boğazını kestim’

Cinayet günü maddi sıkıntılarımızdan bahsederek ufak bir tartışma yaşadıklarını sonrasında duvardaki bir aynaya bir kez yumruk attığını kaydeden cinayet zanlısı;

SON DAKİKA | Antalya’da Sevcan Demir Sakman’ı vahşice katletmişti! İfadesi kan dondurdu: ‘Ellerimle boğdum, satırla boğazını kestim’

"Eşim sinirlenerek evden çıktı. Ben de peşinden çıkarak bahçedeki kamelyada oturmaya başladık. Sonra geri döndük. Kendisi uyudu, uyandığında alkol aldığımı fark etti.

SON DAKİKA | Antalya’da Sevcan Demir Sakman’ı vahşice katletmişti! İfadesi kan dondurdu: ‘Ellerimle boğdum, satırla boğazını kestim’

Alkolden önce 4 adet prozac marka ilaç da aldım. Alkolü nasıl aldığımı sorunca onun kartı ile aldığımı söyledim. Bir kez daha tartışmaya başladık 'Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin' şeklinde sözler sarf etti. Tartışma devam etti.