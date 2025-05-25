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SON DAKİKA | Antalya'da Sevcan Demir Sakman’ı vahşice katletmişti! İfadesi kan dondurdu: ‘Ellerimle boğdum, satırla boğazını kestim’
Giriş Tarihi: 25.05.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
07:02
SON DAKİKA | Antalya'da Sevcan Demir Sakman’ı vahşice katletmişti! İfadesi kan dondurdu: ‘Ellerimle boğdum, satırla boğazını kestim’
Son dakika haberi: Antalya'da geçtiğimiz 9 Mart tarihinde kendisisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26), 11 yerinden bıçakladıktan sonra, boğan ve sonrasında satırla boğazını kesene Halit Can Sakman (26) hakkında hazırlanan iddianamede "Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanması istendi. 6'ıncı Ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin duruşması önümüzdeki aylarda başlayacak.