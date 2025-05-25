SON DAKİKA | Antalya’da Sevcan Demir Sakman’ı vahşice katletmişti! İfadesi kan dondurdu: ‘Ellerimle boğdum, satırla boğazını kestim’

Alkolden önce 4 adet prozac marka ilaç da aldım. Alkolü nasıl aldığımı sorunca onun kartı ile aldığımı söyledim. Bir kez daha tartışmaya başladık 'Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin' şeklinde sözler sarf etti. Tartışma devam etti.



