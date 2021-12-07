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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Antalya'da yarın okullar tatil mi olacak? 8 Aralık Antalya Valiliği'nden rüzgâr ve fırtına uyarısı!
Giriş Tarihi: 07.12.2021 10:23 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 10:23

SON DAKİKA: Antalya'da yarın okullar tatil mi olacak? 8 Aralık Antalya Valiliği'nden rüzgâr ve fırtına uyarısı!

Antalya'da dün gece saatlerinden itibaren yaşanan yoğun sağanak yağış ve fırtına gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına ve yağışlara ilişkin son uyarı ise Antalya Valiliği'nden geldi. Antalya Valiliği, kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı ve o tarihe dikkat çekti. Bu noktada, Antalya'da yarın okullar tatil olacak mı, yarın okullar var mı soruları milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Buna göre yarın okullar tatil mi, Antalya'da yarın okullar var mı? İşte detaylar;

SON DAKİKA: Antalya’da yarın okullar tatil mi olacak? 8 Aralık Antalya Valiliği’nden rüzgâr ve fırtına uyarısı!

Antalya'da yarın okullar tatil olacak mı sorusu milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Antalya Valiliği yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan Valilik, olumsuz hava koşullarının sona ereceği tarihi de açıkladı. Peki, Antalya'da yarın okullar tatil mi olacak? İşte Valilik tarafından yapılan o uyarı ve okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı…

SON DAKİKA: Antalya’da yarın okullar tatil mi olacak? 8 Aralık Antalya Valiliği’nden rüzgâr ve fırtına uyarısı!

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valiliği'nden okulların tatil olduğuna yönelik bir açıklama yapılmadı. Fırtınanın etkili olacağı ve sona ermesi beklenen tarih açıklandı. Konu ile ilgili son dakika gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz.

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SON DAKİKA: Antalya’da yarın okullar tatil mi olacak? 8 Aralık Antalya Valiliği’nden rüzgâr ve fırtına uyarısı!

ANTALYA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz'in (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Antalya’da yarın okullar tatil mi olacak? 8 Aralık Antalya Valiliği’nden rüzgâr ve fırtına uyarısı!

Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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