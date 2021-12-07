Antalya'da dün gece saatlerinden itibaren yaşanan yoğun sağanak yağış ve fırtına gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına ve yağışlara ilişkin son uyarı ise Antalya Valiliği'nden geldi. Antalya Valiliği, kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı ve o tarihe dikkat çekti. Bu noktada, Antalya'da yarın okullar tatil olacak mı, yarın okullar var mı soruları milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Buna göre yarın okullar tatil mi, Antalya'da yarın okullar var mı? İşte detaylar;