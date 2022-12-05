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SON DAKİKA: AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri AÇIKLANDI! 2022 AÖF Açıköğretim sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 05.12.2022 16:28
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
10:32
SON DAKİKA: AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri AÇIKLANDI! 2022 AÖF Açıköğretim sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama ekranı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim almakta olan binlerce öğrenci AÖF sınav giriş belgesi açıklamasını bekliyor. Güz dönemi ara sınavlarına giriş yaparken tüm öğrencilerin yanında bulundurması gereken bu belgeyle ilgili olarak haftanın ilk gününden "2022 AÖF sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Vize sınavları, yayımlanan takvime göre; 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Peki, 2022 Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar.