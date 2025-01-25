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Haberler Yaşam Son dakika! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın öldüğü kazada "yasak aşk" gerçeği! Ek ifadelerde ortaya çıktı: Teknedeki kadın...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 12:07

Son dakika! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın öldüğü kazada "yasak aşk" gerçeği! Ek ifadelerde ortaya çıktı: Teknedeki kadın...

Son dakika haberleri: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın hayatını kaybettiği tekne kazasında yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılığın aldığı ek ifadelerde; Ali Bahar ile teknede bulunan evli kadın Y.C.Ç.'nin sevgili olduğu ifade edildi. Teknede bulunan bir diğer kişi M.S.Ç. ise Y.C.Ç.'nin, Ali Bahar'ın çok eski dostu olduğunu belirterek buluşmanın planlı olduğunu söyledi. İddianamede, M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis talep edildi.

Erdoğan ÖZTÜRK
Son dakika! ATSO Başkanı Ali Bahar’ın öldüğü kazada yasak aşk gerçeği! Ek ifadelerde ortaya çıktı: Teknedeki kadın...

Son dakika haberleri: Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve ATSO Başkanı Ali Bahar, 18 Temmuz 2024 akşamı, kendisine ait 'Alber' adlı tekne ve beraberindeki 2 kişiyle denize açıldı. Geceyi denizde geçiren üçlü, sabah limana dönmek üzere hareket etti. Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir parçanın denize düşmesi üzerine suya atladı.

Son dakika! ATSO Başkanı Ali Bahar’ın öldüğü kazada yasak aşk gerçeği! Ek ifadelerde ortaya çıktı: Teknedeki kadın...

Tekneyi kullanan arkadaşı M.S.Ç. durumu fark etmeden manevra yapınca Ali Bahar, motor pervanelerinin arasında kaldı. Bahar'ın ağır yaralandığının fark edilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

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Son dakika! ATSO Başkanı Ali Bahar’ın öldüğü kazada yasak aşk gerçeği! Ek ifadelerde ortaya çıktı: Teknedeki kadın...

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Sudan çıkarılan Ali Bahar, hızla kıyıya getirildikten sonra ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye götürüldü. Vücudunun büyük kısmında yara ve kesikler olan Ali Bahar'ın kalbinin durduğu ve yoğun kan kaybettiği belirlendi. Müdahale edilen Bahar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ali Bahar'ın cenazesi, ATSO'da düzenlenen törenin ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika! ATSO Başkanı Ali Bahar’ın öldüğü kazada yasak aşk gerçeği! Ek ifadelerde ortaya çıktı: Teknedeki kadın...

"DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM..."

Tekne kazasına ilişkin hazırlanan iddianame, Kemer Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, savcılıktaki ifadesinde, "Eşim uzun yıllardır denizci lisansına sahip, tecrübeli bir denizcidir. Olayı öğrendiğim gün yaşadığım şok neticesinde tansiyonum yükseldi ve alelacele alınan ifademde şikayetçi olmadığım yazılsa da olay anında bana verilen bilgilerin, dosyadaki bilgilerden apayrı farklı olduğunu öğrendim. Olay günü teknede bulunan M.S.Ç. ve Y.C.Ç. ile daha sonra tespit yapılacak diğer şahıs veya şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Son dakika! ATSO Başkanı Ali Bahar’ın öldüğü kazada yasak aşk gerçeği! Ek ifadelerde ortaya çıktı: Teknedeki kadın...

İLİŞKİYİ DOĞRULADI: TEKNEDEKİ KADIN SEVGİLİSİ ÇIKTI

Savcılıktaki ilk ifadesinde, teknede bulunan Y.C.Ç.'nin, Ali Bahar'ın çok eski dostu olduğunu söylediğini aktaran M.S.Ç., ek ifadesinde ise Bahar ile Y.C.Ç. arasında ilişki olduğunu belirterek, "Ben Ali ile olduğu kadar eşi ve çocuklarıyla da yakındım. Ailecek çok samimi bir ilişkim vardı.

Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar

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