Son dakika! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın öldüğü kazada "yasak aşk" gerçeği! Ek ifadelerde ortaya çıktı: Teknedeki kadın...

İLİŞKİYİ DOĞRULADI: TEKNEDEKİ KADIN SEVGİLİSİ ÇIKTI

Savcılıktaki ilk ifadesinde, teknede bulunan Y.C.Ç.'nin, Ali Bahar'ın çok eski dostu olduğunu söylediğini aktaran M.S.Ç., ek ifadesinde ise Bahar ile Y.C.Ç. arasında ilişki olduğunu belirterek, "Ben Ali ile olduğu kadar eşi ve çocuklarıyla da yakındım. Ailecek çok samimi bir ilişkim vardı.

Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar