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Son dakika! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın öldüğü kazada "yasak aşk" gerçeği! Ek ifadelerde ortaya çıktı: Teknedeki kadın...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
12:07
Son dakika! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın öldüğü kazada "yasak aşk" gerçeği! Ek ifadelerde ortaya çıktı: Teknedeki kadın...
Son dakika haberleri: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın hayatını kaybettiği tekne kazasında yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılığın aldığı ek ifadelerde; Ali Bahar ile teknede bulunan evli kadın Y.C.Ç.'nin sevgili olduğu ifade edildi. Teknede bulunan bir diğer kişi M.S.Ç. ise Y.C.Ç.'nin, Ali Bahar'ın çok eski dostu olduğunu belirterek buluşmanın planlı olduğunu söyledi. İddianamede, M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis talep edildi.