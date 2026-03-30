Haberler Yaşam SON DAKİKA! Avrupa'nın Pablo Escobar'ı Baybaşinlere ağır darbe! Sistemleri çökertildi, mallarına el konuldu
Giriş Tarihi: 30.03.2026 13:02 Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 13:34

SON DAKİKA! Avrupa'nın Pablo Escobar'ı Baybaşinlere ağır darbe! Sistemleri çökertildi, mallarına el konuldu

Son dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile EUROPOL iş birliğinde yürütülen uluslararası operasyon kapsamında, "Baybaşin" olarak bilinen suç örgütüne ağır darbe vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, örgütün sigara kaçakçılığından elde ettiği gelirleri şirketler ve gayrimenkuller üzerinden akladığı ortaya çıkarıldı.

Kerim CENGİL
Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye ile birlikte İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk birimlerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun hedefinde, uluslararası bağlantıları bulunan ve kamuoyunda "Baybaşin" adıyla bilinen organize suç yapılanması yer aldı.

PARA TRAFİĞİ ŞİRKETLER VE GAYRİMENKULLER ÜZERİNDEN AKLANMIŞ

Yürütülen teknik ve mali incelemelerde, örgüt elebaşı H.F.B. ile örgüt yöneticisi Ç.D.'nin, sigara kaçakçılığından elde edilen gelirleri Diyarbakır'da faaliyet gösteren iki şirket ve Aydın'daki çeşitli gayrimenkuller üzerinden akladıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile KOM birimlerinin ortak çalışması sonucu, para trafiğinin detayları ortaya konuldu.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 9 şüpheliye yönelik yapılan işlemlerde, Diyarbakır'daki şirket hisseleri ile Aydın'da bulunan taşınmazlara el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait araçlar, bankalardaki hesaplar ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki tüm hak ve alacaklar da tedbir kapsamına alındı.

Son dakika... Emniyet'ten "Avrupa'nın Pablo Escobar'ı" Baybaşinlere ağır darbe | Video

