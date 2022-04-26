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Son dakika | Ayağına köle olabilir miyim mesajı taciz sayılmadı!
Giriş Tarihi: 26.04.2022 08:50
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
09:00
Son dakika | Ayağına köle olabilir miyim mesajı taciz sayılmadı!
Son dakika haberler: İzmir'de yaşayan TikTok fenomeni Büşra Yılmaz'a (25) Aziz Murat K. (24) isimli şüpheli tarafından Instagram'dan "Ayaklarına köle olabilir miyim?" mesajı atıldı. Cinsel taciz suçundan 3 yıl hapsi istemiyle yargılanan sanık beraat etti. Mağdur taraf "sanık ayak fetişisti bir tacizcidir" dese de işler istedikleri gibi gitmedi. İşte ayak köleliği mesajıyla başlayan garip dava ve karara giden süreçte yaşananlar...