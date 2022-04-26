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Haberler Yaşam Son dakika | Ayağına köle olabilir miyim mesajı taciz sayılmadı!
Giriş Tarihi: 26.04.2022 08:50 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 09:00

Son dakika | Ayağına köle olabilir miyim mesajı taciz sayılmadı!

Son dakika haberler: İzmir'de yaşayan TikTok fenomeni Büşra Yılmaz'a (25) Aziz Murat K. (24) isimli şüpheli tarafından Instagram'dan "Ayaklarına köle olabilir miyim?" mesajı atıldı. Cinsel taciz suçundan 3 yıl hapsi istemiyle yargılanan sanık beraat etti. Mağdur taraf "sanık ayak fetişisti bir tacizcidir" dese de işler istedikleri gibi gitmedi. İşte ayak köleliği mesajıyla başlayan garip dava ve karara giden süreçte yaşananlar...

Ceyhan TORLAK
Son dakika | Ayağına köle olabilir miyim mesajı taciz sayılmadı!

Son dakika haberler: İzmir'de yaşayan TikTok fenomeni Büşra Yılmaz'a (25) Aziz Murat K. (24) isimli şüpheli tarafından Instagram'dan 'Ayaklarına köle olabilir miyim?' mesajı atıldı. Cinsel taciz suçundan 3 yıl hapsi istemiyle yargılanan sanık beraat etti. Büşra Yılmaz'ın avukatı Alperen Cihan Çetinkaya ile savcı karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.

SABAH'a konuşan TikTok fenonemeni Büşra Yılmaz, "Sanık birden fazla kez sürekli olarak 'ayak', 'ayak köleliği', 'ayaklarının fotoğrafını atar mısın' şeklinde bana mesajlar attı.

Son dakika | Ayağına köle olabilir miyim mesajı taciz sayılmadı!

MAĞDUR TARAF "TACİZ" İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR

Kadına yönelik şiddet sadece vücutsal olarak değil, sosyal medya üzerinden de devam ediyor. Bu kişiler ceza almadıkça kadına yapılan her türlü taciz artıyor" dedi.

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Son dakika | Ayağına köle olabilir miyim mesajı taciz sayılmadı!

SON DAKİKA | SANIK AYAK FETİŞİSTİ BİR TACİZCİDİR

Alperen Cihan Çetinkaya ise, "Sanık, ayak fetişisti bir tacizcidir. Mahkemenin bu yanlış kararı ayak fetişisti tacizcilerine kadınlarımızı taciz etmeleri için adeta izin vermek anlamına gelmektedir. Bu kararın bozulacağına inanıyoruz ve şu soruyu soruyoruz; herhangi biri eşinize, sevgilinize, kardeşinize 'Ayaklarına köle olabilir miyim' şeklinde mesaj gönderse bunun taciz olduğunu düşünür müsünüz, düşünmez misiniz? Savcılık makamı da bizimle aynı fikirde olacak ki, karara itiraz ederek istinafa taşıdı" dedi.

Son dakika | Ayağına köle olabilir miyim mesajı taciz sayılmadı!

İlginç olay, 1 Nisan 2021'de İzmir'de yaşandı. Manisa'da yaşayan 24 yaşındaki Aziz Murat K. TikTok fenomeni Büşra Yılmaz'a (25) Instagram'dan "Ayaklarına köle olabilir miyim?" şeklinde mesaj attı. 1.5 milyon takipçisi olan Büşra Yılmaz avukatı Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Son dakika | Ayağına köle olabilir miyim mesajı taciz sayılmadı!

"AYAĞINA KÖLE OLMA TALEBİ İÇEREN MESAJI BEN ATMADIM" DEDİ

Diğer yandan edinilen son dakika bilgisine göre şüpheli Aziz Murat K. savunmasında, "Instagram hesabı bana ait. Ancak mesajı ben atmadım. Kendi hesabımdan böyle bir mesaj atıldığı için özür dilerim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

SON DAKİKA