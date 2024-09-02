Giriş Tarihi: 02.09.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
06:24
Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 2 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli haritalı son depremler listesi
Yaşanan sarsıntılara ilişkin verileri anında görebilmek, ülke genelinde meydana gelen depremlere anbean ulaşabilmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden son depremler hakkında araştırma yapıyor. Ülkemiz fay hatlarının yoğun olduğu bir bölgede bulunduğundan gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Hal böyle olunca Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusu sık sık yanıt arıyor. İşte 2 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli haritalı son depremler listesi ile bu sorunun yanıtı.