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Giriş Tarihi: 02.09.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 06:24

Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 2 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli haritalı son depremler listesi

Yaşanan sarsıntılara ilişkin verileri anında görebilmek, ülke genelinde meydana gelen depremlere anbean ulaşabilmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden son depremler hakkında araştırma yapıyor. Ülkemiz fay hatlarının yoğun olduğu bir bölgede bulunduğundan gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Hal böyle olunca Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusu sık sık yanıt arıyor. İşte 2 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli haritalı son depremler listesi ile bu sorunun yanıtı.

Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 2 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli haritalı son depremler listesi

Ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan irili ufaklı sarsıntılar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Depremlere ilişkin verilere ulaşmak isteyenler az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla son gelişmeleri takip ediyor. İşte 2 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli haritalı son depremler listesi.

Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 2 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli haritalı son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

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Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 2 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli haritalı son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) resmi web adresi üzerinden paylaşılan listede güncel olan depremler başta olmak üzere tüm deprem verileri sıralanmaktadır.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

HARİTALI SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 2 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli haritalı son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından resmi web adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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