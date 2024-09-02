Son Dakika: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 2 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli haritalı son depremler listesi

Ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan irili ufaklı sarsıntılar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Depremlere ilişkin verilere ulaşmak isteyenler az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla son gelişmeleri takip ediyor. İşte 2 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli haritalı son depremler listesi.