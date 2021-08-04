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Haberler Yaşam Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın iş yeri dağıtıldı
Giriş Tarihi: 04.08.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 14:56

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın iş yeri dağıtıldı

Son dakika haberi...İnşaat mühendisi Mustafa Murat Ayhan'ın üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice öldürmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Antalya'da, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) kan donduran bir yöntemle öldüren katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın (48) emlak ofisinin cam kapısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu ise gözyaşları içerisinde "O dünyanın en heyecanlı, en hareketli, en güzel çocuğuydu. Melek oldu. Bundan sonra tek amacım başka Azraların ölmemesi için mücadele etmek. Kızıma bu caniliği yapan katilin en ağır cezayı alması için hukuki boyutta çalışacağım." diye konuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın iş yeri dağıtıldı

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın iş yeri dağıtıldı

KIZINI ARADI ULAŞAMADI

Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamaması üzerine Adana'dan gelen baba Mustafa Haytaoğlu kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusunda bulundu.

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Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın iş yeri dağıtıldı

Polis, Azra'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın iş yeri dağıtıldı

GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın iş yeri dağıtıldı

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti.

SON DAKİKA