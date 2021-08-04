Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın iş yeri dağıtıldı

Son dakika haberi...İnşaat mühendisi Mustafa Murat Ayhan'ın üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice öldürmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Antalya'da, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) kan donduran bir yöntemle öldüren katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın (48) emlak ofisinin cam kapısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu ise gözyaşları içerisinde "O dünyanın en heyecanlı, en hareketli, en güzel çocuğuydu. Melek oldu. Bundan sonra tek amacım başka Azraların ölmemesi için mücadele etmek. Kızıma bu caniliği yapan katilin en ağır cezayı alması için hukuki boyutta çalışacağım." diye konuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...