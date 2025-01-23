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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Bakanlık duyurdu! Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 78 oldu: İşte hayatını kaybedenlerin isimleri
Giriş Tarihi: 23.01.2025 12:24 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:51

SON DAKİKA! Bakanlık duyurdu! Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 78 oldu: İşte hayatını kaybedenlerin isimleri

SON DAKİKA HABERLERİ: Adalet Bakanlığı, Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili son durumu açıkladı. "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" ifadeleri kullanıldı. Felakette hayatını kaybedenlerin de kimlikleri açıklandı.

AA
SON DAKİKA! Bakanlık duyurdu! Bolu’daki yangın faciasında can kaybı 78 oldu: İşte hayatını kaybedenlerin isimleri

Son dakika haberleri: Adalet Bakanlığı, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de önceki gün çıkan yangına ilişkin kimlik tespiti çalışmaları tamamlandığını açıkladı.

BAKANLIK AÇIKLADI: 40 VATANDAŞIMIZ TABURCU OLDU

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 40 kişinin daha taburcu olduğu vurgulandı. 10 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

SON DAKİKA! Bakanlık duyurdu! Bolu’daki yangın faciasında can kaybı 78 oldu: İşte hayatını kaybedenlerin isimleri

KİMLİK TESPİTİ TAMAMLANDI: CAN KAYBI 78!

Açıklamada, "Ölü muayene ve kimlik tespiti işlemlerine destek için İstanbul'dan bir başkan yardımcısı, 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Ankara'dan 2 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Düzce'den 3 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Bolu'da görev yapan 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni olmak üzere toplamda 14 adli tıp uzmanı ve 8 otopsi teknisyeni görevlendirilmiştir. Kurum Başkanı başkanlığında 23 kişilik bir ekip görev yapmaktadır." bilgisine yer verildi.

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SON DAKİKA! Bakanlık duyurdu! Bolu’daki yangın faciasında can kaybı 78 oldu: İşte hayatını kaybedenlerin isimleri

77 CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Bugün saat 02.30 itibarıyla kuruma ulaşan cenaze ve ceset parçalarının otopsi ve ölü muayenesi işlemlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

SON DAKİKA! Bakanlık duyurdu! Bolu’daki yangın faciasında can kaybı 78 oldu: İşte hayatını kaybedenlerin isimleri

"Otopsi ve ölü muayenesi yapılan 57 cenaze Bolu'da ölü muayenesi ve kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Kimlik tespiti yapılamayan 21 cenaze otopsi ve kimlik tespiti işlemleri yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderilmiştir. 20 cenaze kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Bir cenazenin kimlik tespiti yapılmış olup yabancı uyruklu olan cenaze için konsolosluk belgesi ve cenaze yakını beklenmektedir."

SON DAKİKA! Bakanlık duyurdu! Bolu’daki yangın faciasında can kaybı 78 oldu: İşte hayatını kaybedenlerin isimleri

Açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında vefat eden 78 kişinin ölüm sebebi ve kimlik tespiti kurumumuzca tamamlanmıştır. 77 cenaze yakınlarına teslim edilmiştir. Yabancı uyruklu bir cenazenin teslimi için yakını beklenmektedir." ifadesi kullanıldı.

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