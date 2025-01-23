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SON DAKİKA! Bakanlık duyurdu! Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 78 oldu: İşte hayatını kaybedenlerin isimleri
Giriş Tarihi: 23.01.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
13:51
SON DAKİKA! Bakanlık duyurdu! Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 78 oldu: İşte hayatını kaybedenlerin isimleri
SON DAKİKA HABERLERİ: Adalet Bakanlığı, Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili son durumu açıkladı. "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" ifadeleri kullanıldı. Felakette hayatını kaybedenlerin de kimlikleri açıklandı.