Son dakika | Balıkesir depremi sonrası çarpıcı veri: AFAD o sayıyı paylaştı! Konya ve İzmir için dikkat çekici uyarı

İZMİR'DE EN ÇOK BAYRAKLI, KARŞIYAKA, ÇİĞLİ VE BORNOVA'DA HİSSEDİLDİ

Depremin İzmir'de en çok Bayraklı'nın Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde hissedildiğini aktaran Sinancan Öziçer, "Karşıyaka ve Çiğli bölgelerinde de ciddi şekilde hissedildi. Bornova'nın biraz daha tepelerinde hissedildi. Deprem dalgalarının her zeminde farklı genlikte ya da karakteristik göstermesinden kaynaklı oldu. Deprem dalgası yüzeyde yayılırken kayalık, çakıllı, alüvyon zeminden geçiyor. Alüvyon yani içinde kum ve siltin olduğu bir zemine geldiği zaman deprem dalgaları gücünü artırıyor, genliğini, şiddetini fazlalaştırıyor. Belli bir kilometreden ilerleyip de azalan bir ivmeyle geldiği anda tam sönümleyecekken genliğini artıran bir zemine geldiğinde tekrardan güçleniyor. Bu da o zeminin üzerinde olan yapılarda şiddetini artırdığından dolayı vatandaşlarımızda korku ve paniğe sebebiyet veriyor. İzmir'de, İstanbul'un Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece gibi ilçelerinde daha fazla hissedilmesinin nedeni bu" dedi.

Öziçer, "Balıkesir İzmir'e uzak, 6.1 de orta derecede deprem büyüklüğüne geliyor. Aydın veya Manisa'da, İzmir'e daha yakın Ege açıklarında daha büyük bir deprem olsaydı burada daha korkutucu, hasar verici bir sonuçla karşı karşıya kalabilirdik" diye konuştu.