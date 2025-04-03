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SON DAKİKA | Baltayla öldürülüp, atıyla birlikte yakıldı! Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
16:42
SON DAKİKA | Baltayla öldürülüp, atıyla birlikte yakıldı! Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü...
Son dakika haberleri: Trabzon'da 14 yıl önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 6 çocuk babası Süleyman Demir'in kaybolmasıyla ilgili olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözüldü. Cinayete kurban gittiği tespit edilen Süleyman Demir'in baltayla öldürülüp atıyla birlikte yakıldığı ortaya çıktı.