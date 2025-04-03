SON DAKİKA | Baltayla öldürülüp, atıyla birlikte yakıldı! Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı’da çözüldü...

ANNE, OĞLUNUN İDDİALARINI YALANLADI

Anne Ümmühan Demir, oğlunun iddialarını reddederek, eşinin gelen bir telefon üzerine evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini ifade etti. Demir'in oğlu Hızır ile arasının açık olduğu da öne sürüldü. Ümmühan Hanım bu sözleri de yalanladı.