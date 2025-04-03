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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Baltayla öldürülüp, atıyla birlikte yakıldı! Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 16:30 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 16:42

SON DAKİKA | Baltayla öldürülüp, atıyla birlikte yakıldı! Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü...

Son dakika haberleri: Trabzon'da 14 yıl önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 6 çocuk babası Süleyman Demir'in kaybolmasıyla ilgili olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözüldü. Cinayete kurban gittiği tespit edilen Süleyman Demir'in baltayla öldürülüp atıyla birlikte yakıldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Baltayla öldürülüp, atıyla birlikte yakıldı! Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı’da çözüldü...

Trabzon'un Akçabaat ilçesinde 13 Ağustos 2011 tarihinde kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınmayan Süleyman Demir'in kaybolmasıyla ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA | Baltayla öldürülüp, atıyla birlikte yakıldı! Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı’da çözüldü...

Süleyman Demir'in oğlu Mevlüt, şaibeli cinayeti aydınlatmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Mevlüt, babasının katilinin annesi ve ağabeyi Hızır olduğunu iddia etti.

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SON DAKİKA | Baltayla öldürülüp, atıyla birlikte yakıldı! Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı’da çözüldü...

ANNE, OĞLUNUN İDDİALARINI YALANLADI

Anne Ümmühan Demir, oğlunun iddialarını reddederek, eşinin gelen bir telefon üzerine evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini ifade etti. Demir'in oğlu Hızır ile arasının açık olduğu da öne sürüldü. Ümmühan Hanım bu sözleri de yalanladı.

SON DAKİKA | Baltayla öldürülüp, atıyla birlikte yakıldı! Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı’da çözüldü...

EŞİNİN KIYAFETLERİNİ YAKTI

Hızır ise askere gitmeden önce babası ile arasının açık olduğunu doğruladı. Yayında Ümmühan Demir'in eşinin kıyafetlerini yaktığı da ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Baltayla öldürülüp, atıyla birlikte yakıldı! Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı’da çözüldü...

"NEREDEN ARAYACAK SENİ? MEZARDAN MI?"

Daha sonra programa çıkmayan Ümmühan Demir, "Yeter artık onu çok aradım. Takatim kalmadı. O beni arasın" diyerek ilginç bir açıklamada bulundu. Anlı, bu sözlere "Nereden arayacak seni? Mezardan mı?" şeklinde yanıt verdi.

Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü | Video