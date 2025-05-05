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SON DAKİKA | Barış Boyun cezaevinde de boş durmadı! İtalya-Türkiye hattında kriptolu talimat deşifre oldu
Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
06:51
SON DAKİKA | Barış Boyun cezaevinde de boş durmadı! İtalya-Türkiye hattında kriptolu talimat deşifre oldu
Son dakika haberi: İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'un, örgütünü yönetmek için izlediği yol deşifre oldu. Boyun'un, kayınbiraderi olan örgüt üyesi Efe Kantik'e çete üyelerine iletilmek üzere cezaevi ziyaretlerinde gizlice şifreli notlar verdiği ortaya çıktı.