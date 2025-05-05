SON DAKİKA | Barış Boyun cezaevinde de boş durmadı! İtalya-Türkiye hattında kriptolu talimat deşifre oldu

Şifresi çözülen bir notunda "Burada ne kadar önde olduğumu bilmiyorsunuz, ben de burada boş boş dolaşmıyorum, ben de buradan çalışıyorum" diyen Boyun, bu mesajları Efe Kantik'e cezaevi ziyaretlerinde gizli bir şekilde veriyordu.



