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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Barış Boyun cezaevinde de boş durmadı! İtalya-Türkiye hattında kriptolu talimat deşifre oldu 
Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 06:51

SON DAKİKA | Barış Boyun cezaevinde de boş durmadı! İtalya-Türkiye hattında kriptolu talimat deşifre oldu

Son dakika haberi: İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'un, örgütünü yönetmek için izlediği yol deşifre oldu. Boyun'un, kayınbiraderi olan örgüt üyesi Efe Kantik'e çete üyelerine iletilmek üzere cezaevi ziyaretlerinde gizlice şifreli notlar verdiği ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
SON DAKİKA | Barış Boyun cezaevinde de boş durmadı! İtalya-Türkiye hattında kriptolu talimat deşifre oldu

Son dakika haberi: İtalya'da Bagnaia Cezaevinde tutuklu bulunan Barış Boyun, çetesinin sürekliliğini ve motivasyonunu artırmaya yönelik mesajları aktarmak için iddiaya göre 2023 yılında İtalya'ya giriş yapan en yakınındaki adamlardan biri olan kayınbiraderi Efe Kantik'i (41) kullanıyordu.

SON DAKİKA | Barış Boyun cezaevinde de boş durmadı! İtalya-Türkiye hattında kriptolu talimat deşifre oldu

Şifresi çözülen bir notunda "Burada ne kadar önde olduğumu bilmiyorsunuz, ben de burada boş boş dolaşmıyorum, ben de buradan çalışıyorum" diyen Boyun, bu mesajları Efe Kantik'e cezaevi ziyaretlerinde gizli bir şekilde veriyordu.

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SON DAKİKA | Barış Boyun cezaevinde de boş durmadı! İtalya-Türkiye hattında kriptolu talimat deşifre oldu

İddiaya göre Boyun, küçük kağıt parçalarına yazdığı bu mesajlarda "pizzini" adı verilen 2000'li yıllarda Sicilyalı mafya babası Bernardo Provenzano'nun bulduğu bir şifreleme yöntemiyle hareket ediyordu.

SON DAKİKA | Barış Boyun cezaevinde de boş durmadı! İtalya-Türkiye hattında kriptolu talimat deşifre oldu

Bu yöntem MÖ 60 yıllarında Julius Caesar'ın alfabedeki karakterleri üç basamak kaydırarak icat ettiği yöntemle aynı ilerliyordu. Yani A yerine D, B yerine E harfini kullanmak gibi.

SON DAKİKA | Barış Boyun cezaevinde de boş durmadı! İtalya-Türkiye hattında kriptolu talimat deşifre oldu

Şifreleme bununla da sınırlı değildi. Notlarını karmaşık hale getirmek istiyen Boyun, İtalyan kriptolog Giovan Battista Bellaso'nun bulduğu Vigenère yöntemini ve Charles Wheatstone'nin Playfair Şifresi'ni de aktif olarak kullanıyordu.