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Haberler Yaşam Son dakika: Bartın'daki maden faciasından kurtuldu, arkadaşları için tekrar madene indi! Soyadı gibi 'Kahraman'...
Giriş Tarihi: 19.10.2022 06:27 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 06:36

Son dakika: Bartın'daki maden faciasından kurtuldu, arkadaşları için tekrar madene indi! Soyadı gibi 'Kahraman'...

Son dakika haberleri: Serhat Kahraman, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasından sağ kurtulup yukarı çıktı. Ağlayarak arkadaşlarına sarıldı. Bir bardak su içip geride kalan arkadaşlarını kurtarmak için tekrar madene indi. Ve bir daha geri dönmedi.

BULUT YAMANDAĞ
AKİF YAMAN
Son dakika: Bartın’daki maden faciasından kurtuldu, arkadaşları için tekrar madene indi! Soyadı gibi ’Kahraman’...

Son dakika haberleri: Serhat Kahraman... Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında iki madencinin birbirine sarıldığı fotoğraf karesindeki kahraman şehit... 34 yaşındaydı... 2023 yazında evlenecekti. Patlamada göçük altında kaldı. Yerin yüzlerce metre altında yaklaşık 2 saat yaşam savaşı verdi.

Son dakika: Bartın’daki maden faciasından kurtuldu, arkadaşları için tekrar madene indi! Soyadı gibi ’Kahraman’...

Kurtarma ekipleri ona ulaştığında hayattaydı. Yukarı çıktı, can havliyle arkadaşına sarıldı. O anlar fotoğraf karesine yansıdı. Geride kalan arkadaşlarını kurtarmak için tekrar madene indi. Bir daha da geri dönemedi.

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Son dakika: Bartın’daki maden faciasından kurtuldu, arkadaşları için tekrar madene indi! Soyadı gibi ’Kahraman’...

"KAHRAMANCA ŞEHİT OLMUŞ"

Şehidin kardeşi Ezgi Kahraman, arkasında bir kahramanlık öyküsü bırakan ağabeyini SABAH'a anlattı:

Son dakika: Bartın’daki maden faciasından kurtuldu, arkadaşları için tekrar madene indi! Soyadı gibi ’Kahraman’...

"Daha önce de birçok kaza geçirdi. Biz üzülmeyelim diye hiçbirini anlatmadı. Biz yaralarını fark edene kadar bize hiçbir şey hissettirmezdi.

Son dakika: Bartın’daki maden faciasından kurtuldu, arkadaşları için tekrar madene indi! Soyadı gibi ’Kahraman’...

Patlamadan sonraki fotoğraflarda onu görünce kurtuldu diye düşünmüştüm ama şehit olduğunu öğrenince kalbimde koca bir delik açılmış gibi hissettim.

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