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Son dakika: Bartın'daki maden faciasından kurtuldu, arkadaşları için tekrar madene indi! Soyadı gibi 'Kahraman'...
Giriş Tarihi: 19.10.2022 06:27
Güncelleme Tarihi: 19.10.2022
06:36
Son dakika: Bartın'daki maden faciasından kurtuldu, arkadaşları için tekrar madene indi! Soyadı gibi 'Kahraman'...
Son dakika haberleri: Serhat Kahraman, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasından sağ kurtulup yukarı çıktı. Ağlayarak arkadaşlarına sarıldı. Bir bardak su içip geride kalan arkadaşlarını kurtarmak için tekrar madene indi. Ve bir daha geri dönmedi.