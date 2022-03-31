Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son Dakika Benzin Fiyatı güncel | 31 Mart 2022 Bugün motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar oldu, indirim ya da zam var mı, düştü mü? Akaryakıt fiyatlarında son durum nasıl?
Giriş Tarihi: 31.03.2022 22:21 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 22:22

Son Dakika Benzin Fiyatı güncel | 31 Mart 2022 Bugün motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar oldu, indirim ya da zam var mı, düştü mü? Akaryakıt fiyatlarında son durum nasıl?

Benzin fiyatı güncel listesi her gün araç sahipleri tarafından yakın mercek altında. Birçok piyasayı da beraberinde etkileyen motorin ve benzin fiyatları dünya genelinde brent petrol etkisiyle inişli çıkışlı bir grafikte seyrediyor. Geçtiğimiz gün mazot fiyatı üzerinde etkili olan 1 lira 55 kuruşluk indirim, etkilerini sürdürüyor. Bir süredir dünya basınını meşgul eden Rusya – Ukrayna savaşı ve beraberinde gelen diplomatik görüşmeler de piyasa üzerinde oldukça etkili. Şimdi vatandaşlar "benzin fiyatı ne kadar oldu" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 31 Mart 2022 bugün akaryakıt, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litre benzin ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar…

Son Dakika Benzin Fiyatı güncel | 31 Mart 2022 Bugün motorin mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, indirim ya da zam var mı, düştü mü? Akaryakıt fiyatlarında son durum nasıl?

Benzin fiyatı dünya genelinde en çok takip edilen piyasalardan biri. Rusya Ukrayna savaşı ardından darbe alan akaryakıt piyasası grafiğini değişken bir şekilde çiziyor. Bir süredir indirim beklenilen fiyatlarda motorin indirimi gerçekleşti. 1,55 TL indirim alan mazotun ardından benzin fiyatları üzerinde de yeni gelişmeler bekleniyor. "Akaryakıt, motorin, mazot, benzin fiyatı ne kadar oldu?" soruları gündemde. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul'da 1 litre benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel benzin fiyatları listesi…

Son Dakika Benzin Fiyatı güncel | 31 Mart 2022 Bugün motorin mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, indirim ya da zam var mı, düştü mü? Akaryakıt fiyatlarında son durum nasıl?

BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Benzin Fiyatı güncel | 31 Mart 2022 Bugün motorin mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, indirim ya da zam var mı, düştü mü? Akaryakıt fiyatlarında son durum nasıl?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

Son Dakika Benzin Fiyatı güncel | 31 Mart 2022 Bugün motorin mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, indirim ya da zam var mı, düştü mü? Akaryakıt fiyatlarında son durum nasıl?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI SON DURUM

Motorin ve benzin fiyatlarında yeni bir zam yok. Yavaş yavaş normal seyrine dönmeye başlayan piyasalardaki indirim haberleri vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz gün yaşanan akaryakıt indirimi gelişmesinin akabinde, ilerleyen günlerde Brent petrolde yaşanacak değişimler benzin ve mazot fiyatlarına yeniden etki edecek.

Son Dakika Benzin Fiyatı güncel | 31 Mart 2022 Bugün motorin mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, indirim ya da zam var mı, düştü mü? Akaryakıt fiyatlarında son durum nasıl?

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda gün 122,12 dolardan işlem gören petrolün varil fiyatı, bugün 107 dolar seviyelerine kadar düştü.

Brent petroldeki bu düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentileri doğdu.

SON DAKİKA