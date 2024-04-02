Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Beşiktaş'taki yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetmişti! İşte işçilerin son görüntüleri
Giriş Tarihi: 02.04.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
19:12
SON DAKİKA | Beşiktaş'taki yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetmişti! İşte işçilerin son görüntüleri
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki bir eğlence merkezinin tadilatı sırasında çıkan yangında büyük bir facia yaşandı. Korkunç olayda 29 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Eğlence merkezinde faciadan saatler öncesinde paylaşılmış görüntüler ortaya çıktı. İşte Beşiktaş Gayrettepe'deki yangın faciasında yeni detaylar...