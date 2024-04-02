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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Beşiktaş'taki yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetmişti! İşte işçilerin son görüntüleri
Giriş Tarihi: 02.04.2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 19:12

SON DAKİKA | Beşiktaş'taki yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetmişti! İşte işçilerin son görüntüleri

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki bir eğlence merkezinin tadilatı sırasında çıkan yangında büyük bir facia yaşandı. Korkunç olayda 29 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Eğlence merkezinde faciadan saatler öncesinde paylaşılmış görüntüler ortaya çıktı. İşte Beşiktaş Gayrettepe'deki yangın faciasında yeni detaylar...

SON DAKİKA | Beşiktaş’taki yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetmişti! İşte işçilerin son görüntüleri

Son dakika haberine göre; yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıktı.

SON DAKİKA | Beşiktaş’taki yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetmişti! İşte işçilerin son görüntüleri

29 KİŞİ CAN VERDİ

Tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA | Beşiktaş’taki yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetmişti! İşte işçilerin son görüntüleri

SORUMLULAR GÖZALTINDA

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. İle sorumlu müdür İsmet Ş. , İşletme Müdürü Arda A.P., Muhasebeci S.A, tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplan gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

SON DAKİKA | Beşiktaş’taki yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetmişti! İşte işçilerin son görüntüleri

AYNI ANDA 1400 KİŞİ KAPASİTELİ

Gece kulübünün kapasitesinin bin 400 kişi olduğu ve haftada 5 bin kişiye hizmet verebildiği öğrenildi.

SON DAKİKA | Beşiktaş’taki yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetmişti! İşte işçilerin son görüntüleri

TADİLATTAYDI

Sezonun en son etkinliğini 9 Mart tarihinde düzenleyen kulüp ardından tatile girerek tadilata başladı. İlk ruhsat tarihi 1987 olan kulübün eski bir yapının alt katında hizmet veriyor olması sebebiyle süreç içerisinde çok kez tadilat yaptırdığı biliniyor.

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