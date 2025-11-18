Son dakika | Böcek ailesinin taksideki son görüntüleri ortaya çıktı! Yeni detaylar: Poşete kusmuş...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.11.2025 17:11 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 17:33

Son dakika... Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek'in ardından baba Servet Böcek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailenin kaldıkları otelde rahatsızlandıkları sırada taksiyle hastaneye gittiği anlar görüntüleri ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı.

Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA | Böcek ailesinin taksiyle hastaneye gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Baba ise dün hayatını kaybetti.

AİLENİN TAKSİYLE HASTANEYE GİTTİĞİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ailenin otelde rahatsızlandıktan sonra taksi ile hastaneye gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, taksinin arka koltuğunda oturan anne ve çocukların halsiz olduğu, babanın ise telaşlı olduğu, çocuklardan birinin annesinin uzattığı poşete kustuğu görülüyor.

