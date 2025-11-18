Haberler
Yaşam
Son dakika | Böcek ailesinin taksideki son görüntüleri ortaya çıktı! Yeni detaylar: Poşete kusmuş...
Giriş Tarihi: 18.11.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 17:33
Son dakika | Böcek ailesinin taksideki son görüntüleri ortaya çıktı! Yeni detaylar: Poşete kusmuş...
Son dakika... Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek'in ardından baba Servet Böcek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailenin kaldıkları otelde rahatsızlandıkları sırada taksiyle hastaneye gittiği anlar görüntüleri ortaya çıktı.