Yok olan ailenin taksideki son görüntüleri ortaya çıktı...
18.11.2025 | 17:41
İstanbul Fatih’te otelde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek'in ardından baba Servet Böcek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailenin kaldıkları otelde rahatsızlandıkları sırada taksiyle hastaneye gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
03:52
