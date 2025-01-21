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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’deki facianın ilk anları ortaya çıktı: Pencerelere böyle çıkıp yardım çığlıkları attılar!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 16:08

SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’deki facianın ilk anları ortaya çıktı: Pencerelere böyle çıkıp yardım çığlıkları attılar!

SON DAKİKA... Türkiye güne Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nden gelen acı haberle başladı. Gece 03.37 sıralarında Grand Kartal Otel'in dördüncü katında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına müdahale edilse de hem dış cephenin hem de iç dizaynın ahşap kaplama olması nedeniyle alevlerle mücadele gittikçe zorlaştı. Faciada 66 kişi hayatını kaybederken 51 kişi de yaralandı. Yangına ait ortaya çıkan ilk anlar ise yürek sızlattı.

DHA
SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’deki facianın ilk anları ortaya çıktı: Pencerelere böyle çıkıp yardım çığlıkları attılar!

SON DAKİKA HABERİ... Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nden gelen haber, gündemin ilk sırasında yer aldı. Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de gece 03.37 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.

SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’deki facianın ilk anları ortaya çıktı: Pencerelere böyle çıkıp yardım çığlıkları attılar!

200'DEN FAZLA MİSAFİR VARDI

Dördüncü katta başladığı iddia edilen yangın, binanın dış cephesinin ve iç dizaynının ahşap malzemeden oluşması nedeniyle kısa sürede yayıldı. 140 oda ve 200'den fazla misafirin bulunduğu otelde deyim yerindeyse tam bir can pazarı yaşandı.

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SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’deki facianın ilk anları ortaya çıktı: Pencerelere böyle çıkıp yardım çığlıkları attılar!

66 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 51 YARALI VAR

İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme mücadelesi sonucu alevler saatler sonra kontrol altına alınabilirken, faciada 66 kişinin hayatını kaybetiği 51 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’deki facianın ilk anları ortaya çıktı: Pencerelere böyle çıkıp yardım çığlıkları attılar!

Türkiye'yi sarsan faciayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Yangının ilk başladığı anlara ait görüntüler yürekleri sızlattı.

SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’deki facianın ilk anları ortaya çıktı: Pencerelere böyle çıkıp yardım çığlıkları attılar!

İŞTE FACİANIN İLK ANLARI: PENCERELERE ÇIKIP YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTILAR

Facianın ilk anlarında odaların dumanları sarmasıyla birlikte otelde konaklayanlar pencerelere çıkarak yardım beklemeye başladı.

Bolu Kartalkaya'da oteldeki yangının ilk anları yaşanan panik kamerada: Böyle yardım istediler! | Video

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