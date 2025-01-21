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SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’deki facianın ilk anları ortaya çıktı: Pencerelere böyle çıkıp yardım çığlıkları attılar!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
16:08
SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’deki facianın ilk anları ortaya çıktı: Pencerelere böyle çıkıp yardım çığlıkları attılar!
SON DAKİKA... Türkiye güne Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nden gelen acı haberle başladı. Gece 03.37 sıralarında Grand Kartal Otel'in dördüncü katında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına müdahale edilse de hem dış cephenin hem de iç dizaynın ahşap kaplama olması nedeniyle alevlerle mücadele gittikçe zorlaştı. Faciada 66 kişi hayatını kaybederken 51 kişi de yaralandı. Yangına ait ortaya çıkan ilk anlar ise yürek sızlattı.