SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’deki facianın ilk anları ortaya çıktı: Pencerelere böyle çıkıp yardım çığlıkları attılar!

SON DAKİKA HABERİ... Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nden gelen haber, gündemin ilk sırasında yer aldı. Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de gece 03.37 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.