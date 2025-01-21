Video Yaşam Bolu Kartalkaya'da oteldeki yangının ilk anları yaşanan panik kamerada: Böyle yardım istediler! | Video
Bolu Kartalkaya'da oteldeki yangının ilk anları yaşanan panik kamerada: Böyle yardım istediler! | Video

Bolu Kartalkaya'da oteldeki yangının ilk anları yaşanan panik kamerada: Böyle yardım istediler! | Video

21.01.2025 | 16:03

Bolu Kartalkaya'da oteldeki yangının ilk anları; yaşanan panik ve yardım isteyenler kamerada...

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