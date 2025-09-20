Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 20.09.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 18:45
SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...
Son dakika haberleri: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yangın sonrası insanların kaçışması, canlarını kurtarmak için verdikleri çaba ve kurtarma çalışmaları yer aldı. İşte o anlar...