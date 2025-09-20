Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 20.09.2025 18:39 Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 18:45

SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...

Son dakika haberleri: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yangın sonrası insanların kaçışması, canlarını kurtarmak için verdikleri çaba ve kurtarma çalışmaları yer aldı. İşte o anlar...

AJANSLAR
SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...

Son dakika haberleri: Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi de yaralandı. Yangın anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...

YANGININ BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SEREN GÖRÜNTÜLER

Kayıtlarda, dumanların yayılması üzerine insanların binadan çıkmak için kullandıkları yollar ve otelden kaçış anları yer alırken, bir kişinin alevler koridoru doldurmadan yaklaşık 40 saniye önce koşarak uzaklaşması, personel odalarının olduğu 2. kata giren bir kişinin saat 03.27'deki uyarısı üzerine tüm odaların kapılarının açılması ve insanların üzerlerini giyerek 10 dakikadan kısa sürede çıkışa yönelmesi görülüyor.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...

Lobi, çamaşırhane, depo, spa, "White Fox" isimli işletme (otel bünyesinde kiralanan kafe), kayak pisti çıkışı ile açık ve kapalı otopark alanları, mini club bölümündeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne seriyor.

SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...

TELEFON GÖRÜŞMELERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan duruşmanın sürdüğü esnada, otelin genel müdürü Emir Aras ve ailesinin yangının başlamasından kısa süre sonra odalarını terk ettikleri anın görüntüleri ile otel müdürünün otel yetkilileriyle telefon görüşmeleri ortaya çıkmıştı.

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınındaki ölüm kalım savaşının yeni görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...

Duruşmanın ardından ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yangının olduğu tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan ile otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca da eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmişti.

SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...
SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...
SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o anlar...