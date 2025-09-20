Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Bolu'da Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının yayılmasıyla birlikte personelin ve müşterilerin yaşadığı panik, kaçış anları ve kurtarma çalışmaları yer aldı.
