SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasından kahreden haber! Can kaybı 79’a yükseldi

İşte Bolu'daki yangın faciasına ilişkin dakika dakika yaşananlar...

18.34: Sağlık Bakanlığı: Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.

17.46: Adalet Bakanı Tunç: Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır.