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SON DAKİKA | Bolu'daki yangın faciasından kahreden haber! Can kaybı 79'a yükseldi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
19:38
SON DAKİKA | Bolu'daki yangın faciasından kahreden haber! Can kaybı 79'a yükseldi
Son dakika haberleri... Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yasını tutarken bir kahreden haber daha geldi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, can kaybının 79'a yükseldiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı ise, 51 yaralıdan 39'unun tabucu edildiğini açıkladı. İşte Bolu Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin son gelişmeler...