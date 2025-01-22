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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Bolu'daki yangın faciasından kahreden haber! Can kaybı 79'a yükseldi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 19:33 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 19:38

SON DAKİKA | Bolu'daki yangın faciasından kahreden haber! Can kaybı 79'a yükseldi

Son dakika haberleri... Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yasını tutarken bir kahreden haber daha geldi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, can kaybının 79'a yükseldiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı ise, 51 yaralıdan 39'unun tabucu edildiğini açıkladı. İşte Bolu Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin son gelişmeler...

SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasından kahreden haber! Can kaybı 79’a yükseldi

Son dakika haberleri... Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında can kaybı artıyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı kahreden haberi duyurdu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini bildirdi.

SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasından kahreden haber! Can kaybı 79’a yükseldi

İşte Bolu'daki yangın faciasına ilişkin dakika dakika yaşananlar...

18.34: Sağlık Bakanlığı: Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.

17.46: Adalet Bakanı Tunç: Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır.

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SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasından kahreden haber! Can kaybı 79’a yükseldi

15.44: Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de arama kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı.

09.51: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.

SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasından kahreden haber! Can kaybı 79’a yükseldi
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SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasından kahreden haber! Can kaybı 79’a yükseldi
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