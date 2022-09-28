Haberler
Yaşam
Son dakika: Böyle hacker görülmedi! 17 yaşındaki genç üniversiteyi hack’ledi SMS ile uyardı
Giriş Tarihi: 28.09.2022 07:16
Güncelleme Tarihi: 28.09.2022
07:19
Son dakika: Böyle hacker görülmedi! 17 yaşındaki genç üniversiteyi hack’ledi SMS ile uyardı
Son dakika haberi: Marmara Üniversitesi'nde 5 bin 698 kişinin verilerinin 15 Eylül'de sızmasının yankıları sürerken detaylar ortaya çıktı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) yayınladığı 'veri ihlali bildirimi' sonrasında kamuoyuna yansıyan olaya, 17 yaşındaki bilgisayar korsanının neden olduğu saptandı.