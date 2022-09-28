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Haberler Yaşam Son dakika: Böyle hacker görülmedi! 17 yaşındaki genç üniversiteyi hack’ledi SMS ile uyardı
Giriş Tarihi: 28.09.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 07:19

Son dakika: Böyle hacker görülmedi! 17 yaşındaki genç üniversiteyi hack’ledi SMS ile uyardı

Son dakika haberi: Marmara Üniversitesi'nde 5 bin 698 kişinin verilerinin 15 Eylül'de sızmasının yankıları sürerken detaylar ortaya çıktı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) yayınladığı 'veri ihlali bildirimi' sonrasında kamuoyuna yansıyan olaya, 17 yaşındaki bilgisayar korsanının neden olduğu saptandı.

İLKER TURAK
Son dakika: Böyle hacker görülmedi! 17 yaşındaki genç üniversiteyi hack’ledi SMS ile uyardı

Üniversitenin açığını bularak sisteme giriş yapmasının ardından, üniversiteye aynı gün uyarı mesajı gönderen YUBA adlı bilgisayar korsanı, devlete zarar verecek iş yapmadığını, yüksek risk içeren açıklarının olduğunu ve yetkilinin kendisiyle irtibata geçmesini istedi.

Son dakika: Böyle hacker görülmedi! 17 yaşındaki genç üniversiteyi hack’ledi SMS ile uyardı

Hacker, "Sadece web sitesinde açık buldum ve hackledim. Yüksek risk içeren bir açık. Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyim kapatın." dedi.

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Son dakika: Böyle hacker görülmedi! 17 yaşındaki genç üniversiteyi hack’ledi SMS ile uyardı

Veri sızıntısının bu seferki adresi Marmara Üniversitesi oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) yayınladığı 'veri ihlali bildirimi'ne göre, olay 15 Eylül'de yaşandı.

Son dakika: Böyle hacker görülmedi! 17 yaşındaki genç üniversiteyi hack’ledi SMS ile uyardı

Üniversitenin Bilgi Yönetim Sistemi içerisindeki SMS gönderim servisindeki yetkili kullanıcı hesabı, 17 yaşındaki 'YUBA' rumuzlu bilgisayar korsanı tarafından ele geçirilmesinin ardından SMS göndermesi ile ortaya çıktı.

Son dakika: Böyle hacker görülmedi! 17 yaşındaki genç üniversiteyi hack’ledi SMS ile uyardı

5 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇALINDI

Ele geçirilen kullanıcı hesabının yeni kullanıcı hesapları tanımlama yetkisi olduğundan 3 yeni kullanıcı hesabı tanımı yapıldığı da tespit edildi.

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