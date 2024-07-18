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SON DAKİKA BURSA DEPREM || 18 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
21:46
SON DAKİKA BURSA DEPREM || 18 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi: Bursa deprem ile sarsıldı. Nilüfer merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 18 Temmuz 2024 Bursa deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...