SON DAKİKA BURSA DEPREM || 18 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Bursa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Bursa deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Nilüfer olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Bursa deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 7.01 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, az önce Bursa'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 18 Temmuz 2024 Bursa depremi hakkında merak edilenler...