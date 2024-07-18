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Giriş Tarihi: 18.07.2024 20:41 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 20:49

SON DAKİKA BURSA DEPREM || 18 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Bursa deprem ile sarsıldı. Nilüfer merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 18 Temmuz 2024 Bursa deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

SON DAKİKA BURSA DEPREM || 18 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Bursa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Bursa deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Nilüfer olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Bursa deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 7.01 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, az önce Bursa'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 18 Temmuz 2024 Bursa depremi hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA BURSA DEPREM || 18 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Bursa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: BURSA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 18 Temmuz Perşembe günü Bursa ili Nilüfer ilçesinde saat 120:29'da bir deprem meydana geldi.

3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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SON DAKİKA BURSA DEPREM || 18 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Bursa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Büyüklük:3.0 (Mw)

Yer:Nilüfer (Bursa)

Tarih:2024-07-18

Saat:20:29:19 TSİ

Derinlik: 7.01 km

SON DAKİKA BURSA DEPREM || 18 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Bursa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA BURSA DEPREM || 18 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Bursa’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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