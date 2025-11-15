Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son Dakika | Bursa'da eski sevgili cinayeti: Börek almaya gitti tabancayla başından vuruldu!
Giriş Tarihi: 15.11.2025 12:22 Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:23

Son Dakika | Bursa'da eski sevgili cinayeti: Börek almaya gitti tabancayla başından vuruldu!

Son dakika... Bursa'da börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı Fevzi K. (40) tarafından tabancayla başından vurulan Yasemin Bulut (40) yaşamını yitirdi. Olayın ardından işletmenin önünde kendini başından vuran Fevzi K., ağır yaralandı.

Son Dakika | Bursa’da eski sevgili cinayeti: Börek almaya gitti tabancayla başından vuruldu!

Son dakika haberi: Olay, saat 10.00 sıralarından merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde meydana geldi.

Son Dakika | Bursa’da eski sevgili cinayeti: Börek almaya gitti tabancayla başından vuruldu!

Sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi K., bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut'u tabancayla başından vurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika | Bursa’da eski sevgili cinayeti: Börek almaya gitti tabancayla başından vuruldu!

Dışarı çıkan Fevzi K., caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son Dakika | Bursa’da eski sevgili cinayeti: Börek almaya gitti tabancayla başından vuruldu!

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Son Dakika | Bursa’da eski sevgili cinayeti: Börek almaya gitti tabancayla başından vuruldu!

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi K. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son Dakika | Bursa’da eski sevgili cinayeti: Börek almaya gitti tabancayla başından vuruldu!

Tedaviye alınan Fevzi K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.