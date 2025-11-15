Haberler
Son Dakika | Bursa'da eski sevgili cinayeti: Börek almaya gitti tabancayla başından vuruldu!
Giriş Tarihi: 15.11.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:23
Son dakika... Bursa'da börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı Fevzi K. (40) tarafından tabancayla başından vurulan Yasemin Bulut (40) yaşamını yitirdi. Olayın ardından işletmenin önünde kendini başından vuran Fevzi K., ağır yaralandı.