SON DAKİKA… Bursa’da kan donduran vahşet! Cani yeğen öldürdüğü dayısının cesediyle 3 gün yaşadı: Cinayetin sebebi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 27.05.2026 11:14
SON DAKİKA… Bursa'da yeğen vahşeti tüyler ürpertti! İddiaya göre Erdem Alay alkol aldıktan sonra annesini darp etti! Duruma tepki gösteren dayısı Cüneyt Taşkıran'ı da döverek katletti! 3 gün boyunca yaralı annesi ve dayısının cesediyle aynı evde kalan katil yeğeni taksi şoförleri ihbar etti! İşte korkunç cinayetin ayrıntıları…