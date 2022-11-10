Son dakika | Bursa’daki yangında vefat eden 8 çocuk ve anneyle ilgili komşulardan önemli ifadeler

Son dakika Bursa yangın haberler: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, önceki gece, 4 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen ve 8 çocuk ile bir kadının öldüğü yangının detayları ortaya çıktı. İtfaiyenin ilk tespitlerine göre, aile sobayı yakıp uykuya daldı. Ancak, sobanın borusuna takılı olan plastik aparat bir süre sonra eriyerek yere akınca yangın çıktı.

Yangın sonrası kahreden haber kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Yangında vefat eden çocuklar ve anne ile ilgili komşularının ifadeleri de yürek burktu. İşte detaylar...