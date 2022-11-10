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Haberler Yaşam Son dakika | Bursa'daki yangında vefat eden 8 çocuk ve anneyle ilgili komşulardan önemli ifadeler
Giriş Tarihi: 10.11.2022 07:05 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 07:14

Son dakika | Bursa'daki yangında vefat eden 8 çocuk ve anneyle ilgili komşulardan önemli ifadeler

Son dakika haberler: Bursa'daki yangında 8 çocuk ve annenin ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Kahreden yangınla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken başka bir tablo da komşuların ifadelerinde yer aldı. Yangında vefat eden Suriyelilerin komşuları yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi: Her gün gördüğüm çocuklar. Bizim çocuklarımız neyse aynı onları da o şekilde görüyorduk

TUNA ÇAM
Son dakika | Bursa’daki yangında vefat eden 8 çocuk ve anneyle ilgili komşulardan önemli ifadeler

Son dakika Bursa yangın haberler: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, önceki gece, 4 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen ve 8 çocuk ile bir kadının öldüğü yangının detayları ortaya çıktı. İtfaiyenin ilk tespitlerine göre, aile sobayı yakıp uykuya daldı. Ancak, sobanın borusuna takılı olan plastik aparat bir süre sonra eriyerek yere akınca yangın çıktı.

Yangın sonrası kahreden haber kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Yangında vefat eden çocuklar ve anne ile ilgili komşularının ifadeleri de yürek burktu. İşte detaylar...

Son dakika | Bursa’daki yangında vefat eden 8 çocuk ve anneyle ilgili komşulardan önemli ifadeler

ZEHİRLENDİLER

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki yangında oluşan yoğun duman, o odada bulunan 5 çocuk ve diğer odadaki anne ile 3 çocuğunu zehirledi. Ardından alevler büyüyerek önce odayı, ardından evi sardı.

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Son dakika | Bursa’daki yangında vefat eden 8 çocuk ve anneyle ilgili komşulardan önemli ifadeler

İHBAR SONRASI GECE YARISI SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Saat 23.52'de yapılan ihbar üzerine eve gelen itfaiye yangını söndürdü.



Son dakika | Bursa’daki yangında vefat eden 8 çocuk ve anneyle ilgili komşulardan önemli ifadeler

Ölenlerin Suriye uyruklu Amina Eltaha Elmuse (31) ile yaşları 1 ila 11 arası değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeninin olduğu belirlendi.

Son dakika | Bursa’daki yangında vefat eden 8 çocuk ve anneyle ilgili komşulardan önemli ifadeler

Ancak anne Amina Eltaha Elmuse (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10 ) ve Muhammed Aljasem Cesim (3) ile kuzenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim'in (11) hayatını kaybettiği belirlendi.

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