Haberler
Yaşam
Son dakika | Bursa'daki yangında vefat eden 8 çocuk ve anneyle ilgili komşulardan önemli ifadeler
Giriş Tarihi: 10.11.2022 07:05
Güncelleme Tarihi: 10.11.2022
07:14
Son dakika | Bursa'daki yangında vefat eden 8 çocuk ve anneyle ilgili komşulardan önemli ifadeler
Son dakika haberler: Bursa'daki yangında 8 çocuk ve annenin ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Kahreden yangınla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken başka bir tablo da komşuların ifadelerinde yer aldı. Yangında vefat eden Suriyelilerin komşuları yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi: Her gün gördüğüm çocuklar. Bizim çocuklarımız neyse aynı onları da o şekilde görüyorduk